Об'єкти в космосі, що порушують фізику, випромінюють радіосигнали: вчені не можуть їх пояснити

Астрономи з'ясували, що пара планет-бродяг випускає загадкові радіосигнали, які не можна побачити в інших світах.

Минулого року космічний телескоп Вебб виявив понад 500 планет-бродяг у туманності Оріона, які не обертаються навколо зірок. Автори дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters, виявили, що пара планет-бродяг випускає загадкові радіосигнали, які не піддаються поясненню, пише Live Science.

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Про те, що планети-бродяги, які вільно переміщаються в космосі і не обертаються навколо зірок, відомо давно. Але спостереження телескопа Вебб показали, що в туманності Оріона з понад 500 таких об'єктів, 80 планет-бродяг існують у вигляді пар. Ці планети з масою Юпітера гравітаційно пов'язані між собою і перебувають одна від одної на відстані, яка у 25-400 разів більша за відстань між Землею і Сонцем. Ці дивні пари астрономи назвали "Подвійні об'єкти з масою Юпітера" ("Jupiter-mass binary objects" або JuMBO). Ці об'єкти являють собою величезну загадку для астрономів, оскільки існування цих світів кидає виклик сучасним фізичним теоріям формування планет.

Деякі вчені навіть припустили, що це взагалі не планети, а невідомий поки що об'єкт, який більший за газових гігантів, але менший за так звані невдалі зірки або коричневі карлики. До речі, як уже писав Фокус, автори ще одного дослідження дійшли висновку, що їх не можна називати невдалими зірками, адже вони можуть іноді бути успішними планетами.

Минулого року космічний телескоп Вебб виявив понад 500 планет-бродяг у туманності Оріона, які не обертаються навколо зірок Фото: NASA

Хоча дані телескопа Вебб показали, що пари планет-бродяг випускають інфрачервоне випромінювання, автори нового дослідження хотіли дізнатися, чи випускають вони радіовипромінювання. Річ у тім, що різні астрономічні об'єкти створюють різний тип радіовипромінювання. Якщо виявити ці радіохвилі, то можна зрозуміти, що з себе представляють JuMBO, а також можна з'ясувати, чому деякі об'єкти в космосі не випускають радіовипромінювання.

Під час дослідження вчені виявили, що лише одна пара планет-бродяг у туманності Оріона під назвою JuMBO 24 випускає радіовипромінювання. Цей факт є дивним, але варто враховувати, що JuMBO 24 має найбільшу масу серед собі подібних об'єктів, а також у цій парі найменша відстань між планетами-бродягами.

Як показав аналіз даних, радіовипромінювання є стабільним і сильним і радіохвилі мають частоту від 6 до 10 ГГц. З'ясувалося, що радіохвилі також не мають кругової поляризації, а це означає, що їм не вистачає спіральних електричних полів.

Про те, що планети-бродяги, які вільно переміщаються в космосі і не обертаються навколо зірок, відомо давно. Але спостереження телескопа Вебб показали, що в туманності Оріона з понад 500 таких об'єктів, 80 планет-бродяг існують у вигляді пар Фото: планета-изгой

Але ці особливості не є тим, чого астрономи очікували від радіосигналів, які створюють планети. Кругова поляризація говорить про те, що у планети є магнітне поле. Тому вчені не можуть точно сказати, що радіосигнали виходять від JuMBO 24. Також учені кажуть, що радіовипромінювання, яке виходить від інших екзопланет, є не таким сильним і не таким стабільним.

Автори дослідження кажуть, що радіосигнали дуже незвичайні, навіть якщо JuMBO 24 не є парою планет, а являє собою дует інших об'єктів. Навіть радіовипромінювання коричневих карликів відрізняється від того, що виявили вчені. Хоча водночас астрономи виключили можливість того, що це насправді ядра мертвих зірок під назвою пульсари. Імовірність того, що радіосигнали надходять від об'єкта, який знаходиться за JuMBO 24, як показало дослідження, мізерно мала.

До речі, астрономи впевнені в тому, що ці радіосигнали не посилають інопланетяни і вони мають природне, а не штучне походження. Оскільки вчені зайшли в глухий кут, вони вирішили продовжити спостереження за допомогою наземних радіотелескопів. Поки не будуть отримані нові результати, доти виявлені радіосигнали залишаться загадкою.

Як уже писав Фокус, отримано перші експериментальні докази найжахливішого варіанту кінця Всесвіту. Вчені вперше отримали докази розпаду вакууму.