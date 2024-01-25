Крихітні шкідники в нашому мозку: вчені виявили нове джерело хвороби Альцгеймера

Хоча хвороба Альцгеймера вже тривалий час перебуває під прицілом науки, нове відкриття може повністю змінити наш підхід до лікування і розуміння цього та інших нейродегенеративних захворювань.

Під час новаторського дослідження, проведеного під керівництвом Північно-Західного університету, вчені зробили важливе відкриття, яке може змінити наше розуміння і лікування таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та інших форм недоумства. Дослідники виявили в мозку крихітні молекули РНК, які відіграють вирішальну роль у здоров'ї клітин нашого мозку. Ці молекули можуть або захищати клітини, або викликати їхню загибель, і цей баланс змінюється з віком, що потенційно може призвести до хвороби Альцгеймера, пише ScienceAlert.

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РНК, або рибонуклеїнова кислота — це речовина в наших клітинах, яка передає інструкції від ДНК для створення білків, необхідних нашому організму. Але не вся РНК бере участь у процесі виробництва білків. Деякі короткі нитки РНК, на яких і було зосереджено дослідження, допомагають регулювати виробництво білків. Це регулювання необхідне для підтримки здоров'я наших клітин.

Дослідники виявили, що в мозку літніх людей, особливо тих, що страждають на хворобу Альцгеймера, відбувається зсув у бік більш токсичних молекул РНК. Ці шкідливі РНК можуть зупинити виробництво життєво важливих білків, що призводить до загибелі клітин внаслідок процесу, відомого як DISE (смерть, спричинена знищенням гена виживання). Цікаво, що цей процес також є захисним механізмом проти раку, що може пояснити, чому у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, як правило, нижчий рівень захворюваності на онкологічні хвороби.

Одним із найцікавіших аспектів цього дослідження є вивчення прозваних вченими "супергероїв" — людей, старших за 80 років, які мають виняткові здібності до запам'ятовування. У цих супергероїв у мозку виявлено вищий рівень захисних РНК, що дає змогу припустити, що ці молекули відіграють певну роль у їхній когнітивній стійкості.

У дослідженні використовувалися різні методи, включно з аналізом тканин людського мозку та експериментами з мишами, щоб виявити ці результати. Це відкриття особливо цікаве, оскільки воно дає змогу знайти новий підхід до лікування хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Підвищуючи рівень захисних РНК у мозку, можливо, вдасться запобігти або відстрочити настання цих захворювань.

Це дослідження відкриває нові шляхи для розробки ліків, виходячи за рамки традиційного фокусу на амілоїдних бляшках і тау-зв'язках, характерних для хвороби Альцгеймера. Замість цього вплив на баланс молекул РНК може запропонувати нову і багатообіцяючу стратегію збереження здоров'я мозку в літньому віці.

Наслідки цієї наукової роботи вельми великі: вона передбачає, що ми потенційно можемо втрутитися в процес старіння клітин нашого мозку. Посилюючи захисну РНК у мозку, ми, можливо, зможемо довше зберігати когнітивне здоров'я і протистояти хворобам, від яких наразі немає ліків.

Це дослідження не тільки проливає світло на складні механізми, що лежать в основі нейродегенеративних захворювань, а й дає надію на нові методи лікування, які можуть значно поліпшити якість життя літніх людей і тих, хто страждає від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

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