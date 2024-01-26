Тісні камери тортур. Ветеринари розповіли, чим небезпечні рюкзаки для котів з ілюмінатором

Учені вважають, що тварини можуть відчувати сильний стрес і тривожність, перебуваючи в незручних і тісних рюкзаках із віконцями.

53-річна супермодель Клаудія Шиффер прийшла на прем'єру нового фільму свого чоловіка Метью Вона "Аргайл" зі своїм домашнім котом Чіпом. Знаменитість позувала на червоній доріжці з жовтим рюкзаком з ілюмінаторів, у якому й перебувала тварина. На жаль, експерти та ветеринари розкритикували таку поведінку Клаудії Шифер, пише Daily Mail.

Попри те, що улюбленець супермоделі міг мати милий вигляд у рюкзаку, перекинутому через її плече, експерти попереджають, що Чіл, найімовірніше, пережив величезний стрес через ситуацію. За словами керівника клінічної служби Cats Protection Елісон Річардс, кішки надзвичайно територіальні й потребують свободи пересування. Тому поміщення їх у тісний, обмежений простір і транспортування в нове незнайоме середовище без нагальної потреби може спричинити у тварин стрес, страх і занепокоєння.

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Зоозахисники також нагадали, що коти є розумними тваринами, а тому не слід використовувати їх як аксесуар. Ветеринари також звернулися до всіх власників тварин із закликом перестати вивозити кішок у подібних переносках.

Може здатися, що коти цілком спокійно ставляться до подібних модних рюкзаків з ілюмінатором, але насправді в них бракує достатньої вентиляції, тісно й некомфортно, ба більше, рухи рюкзака на спині людини також залишаються непередбачуваними. Ще однією проблемою є ілюмінатор — наявність великого вікна в рюкзаку означає, що коти не мають змоги сховатися, а тому почуваються незахищеними та вразливими. Ветеринари також радять використовувати переноски для котів у крайніх випадках, наприклад, для відвідування ветеринара.

Ще однією проблемою рюкзаків є те, що вони перебувають на спині людини, а тому вона не може стежити за своїм улюбленцем щодо будь-яких ознак стресу, особливо, коли вони знайомляться з новими незвичайними враженнями. Крім того, подібні рюкзаки, як правило, маленькі та тісні, що заважає нормальній регуляції температури у тварин.

Ветеринари також загалом розкритикували участь Чіпа у фільмі. Чіп — шотландський висловухий кіт, як відомо, ця порода страждає від низки серйозних проблем зі здоров'ям і добробутом. За словами Річардс, усі шотландські висловухі страждають від хворобливого дегенеративного захворювання суглобів різного ступеня. Цей дефект має серйозні наслідки для здоров'я тварин: у них розвивається хворобливий артрит. Зазначимо, що артрит у шотландських висловухих розвивається настільки стабільно, що вчені використовують цю породу як модель для вивчення гена, відповідального за артрит у людини.

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