Займаються сексом не прокидаючись: учені вивчили найдивніші прояви лунатизму

Сновидіння є широко відомим явищем, але те, як його показують у фільмах і описують у літературі, є лише верхівкою божевільного айсберга, здатного здивувати навіть обізнаних людей.

Дослідники з Університету Земмельвайса в Будапешті під час нещодавнього вивчення незвичайної поведінки уві сні розкрили деякі цікаві факти про феномен сновидіння і пов'язані з ним дії. Їхнє дослідження, під час якого було вивчено сотні відеороликів в Інтернеті, проливає світло на поведінку людей різного віку і статі уві сні, виявляючи закономірності, які багатьом можуть здатися дивовижними, пише New York Post.

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Дослідження показало, що жінки більшою мірою, ніж чоловіки, схильні виконувати складні завдання під час лунатизму, наприклад, поводитися з електроприладами або користуватися кухонним начинням. Це спростовує поширену думку про те, що лунатизм зазвичай пов'язаний із простими рухами, такими як ходіння або розмова. Крім того, до лунатизму більш схильні молоді люди — діти і молоді дорослі, а з віком ймовірність цього знижується.

Цікаво зазначити, що літні чоловіки значно більш схильні до прояву фізичної агресії під час сну, ніж молоді люди. Вони також частіше здійснюють хитромудрі рухи під час сну. З іншого боку, літні люди, як правило, рідше залишають свої будинки або займаються потенційно небезпечними видами діяльності, такими як водіння автомобіля, під час цих несвідомих станів.

Причини такої поведінки уві сні, відомої як парасомнії, різноманітні. Вони можуть варіюватися від генетичних факторів і стресу до позбавлення сну і впливу таких речовин, як алкоголь. Розуміння цих причин вкрай важливе, оскільки парасомнії зачіпають значну частину населення, причому діти схильні до них більшою мірою, ніж дорослі.

Один із найбільш спірних висновків стосується "сексомнії" — стану, за якого люди можуть вступати в сексуальні стосунки під час сну, що призводить до складних юридичних та особистих проблем. У дослідженні йдеться про можливість непорозуміння та важливість розпізнавання й усунення подібних станів, наголошується на необхідності інформованості та професійного втручання.

Це дослідження не тільки дає змогу глибше зрозуміти загадковий світ сну, а й вказує на важливість боротьби з розладами сну і поведінкою, які можуть мати значні наслідки для безпеки і благополуччя людей. У міру того як ми продовжуємо розкривати секрети нашої нічної активності, результати дослідження Університету Земмельвейса є сходинкою на шляху до обґрунтованішого обговорення та лікування тих, хто страждає на парасомнії.

Раніше Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.