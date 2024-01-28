У найближчому майбутньому в небі з'явиться повністю електричний літак: що відомо (фото)

Новий електричний літак розрахований на перевезення 90 пасажирів. На одному заряді він зможе пролетіти 800 км.

Компанія Elysian з Нідерландів представила проєкт повністю електричного пасажирського літака, який планують запустити у виробництво протягом найближчих 10 років, пише Live Science.

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Електричний літак отримав назву Elysian E9X. Він зможе перевозити 90 пасажирів на одному заряді батареї на відстань 800 км. При цьому в більш віддаленому майбутньому літак зможе подолати на одному заряді 1000 км. Планується, що вже до 2033 року такий літак здійснить свій перший політ.

Конструкція літака Elysian E9X і основна технологія, яка лежить в його основі, заснована на дослідженні, яке стверджує, що попередні припущення про літаки з електричною батареєю були помилковими. Це дослідження було опубліковано в журналі Американського інституту аеронавтики і астронавтики.

Це дослідження присвячене переосмисленню припущень щодо наявних батарейних технологій. Інші дослідження припускають, що літаки з електричними батареями можуть перевозити не більш ніж 19 пасажирів на борту та долати відстань на одному заряді не більш ніж 400 км. Але автори нового дослідження припускають, що ці висновки беруть початок з набагато більш ранніх очікувань і технологічних обмежень.

Новий електричний літак розрахований на перевезення 90 пасажирів. На одному заряді він зможе пролетіти 800 км. Фото: Live Science

Автори припускають, що досягнення в галузі батарейних технологій дають змогу розмістити в більших літаках щільніші батареї. Але досягнення таких амбітних цілей залежатиме від проривів у сфері щільності енергії, ваги та ефективності батарей.

Вчені вважають, що майбутні повністю електричні літаки можна спроектувати так, щоб вони були більш аеродинамічно ефективними, ніж вважалося раніше, тобто вони можуть створювати більшу підйомну силу без збільшення опору.

Автори виконали розрахунки, щоб показати, що щільність енергії та аеродинамічна ефективність можуть досягати значно вищих значень, ніж передбачається. Вчені вважають, що великий повністю електричний літак зможе літати, якщо будуть здійснені прориви в розвитку батарейних технологій.

Вчені вважають, що такому 90-місцевому пасажирському літаку для перевезення кожного пасажира на кілометр дистанції потрібно 167 Вт енергії. Таким чином вплив на навколишнє середовище буде значно нижчим, ніж у разі використання екологічно чистого авіаційного палива. Автори порівнюють цей вплив із впливом електромобілів.

За словами вчених, технологія батарей високої щільності є однією з проблем наразі, оскільки розширення виробництва і подальше поліпшення щільності залишаються вирішальними для їхнього широкого впровадження.

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