Астронавти "Аполлон-17" бачили дивні спалахи на Місяці: що це і чи побачать їх знову (фото)

Вчені зацікавлені в тому, щоб астронавти місії Artemis 2 побачили подібне явище знову, перебуваючи на орбіті навколо Місяця.

Учені з NASA створюють завдання для майбутньої пілотованої місії до Місяця, яка відбудеться у вересні 2025 року. Астронавти місії Artemis 2 мають полетіти до Місяця, вийти на орбіту навколо супутника Землі та провести спостереження за поверхнею Місяця. Подорож на космічному кораблі Orion триватиме 10 днів. Цікаво, що одне із завдань для чотирьох астронавтів полягає в тому, щоб вони спробували побачити дивні спалахи світла на поверхні Місяця. Річ у тім, що астронавти місії "Аполлон-17" понад 50 років тому спостерігали три такі спалахи, пише Space.

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Під час місії "Аполлон-17" 1972 року астронавт Гаррісон Шмітт, дванадцята людина, яка побувала на Місяці, коли ще перебував на орбіті супутника Землі, помітив три дивні спалахи світла на поверхні Місяця.

Наразі вчені припускають, що ці спалахи могли з'явиться внаслідок падіння метеоритів або ж бути космічними променями, які помітили астронавти. Але отримати прямі докази цього вчені сподіваються під час пілотованої місії Artemis 2.

Японський астроном Даїчі Фуджі зробив цей знімок падіння метеорита на Місяць (яскравий спалах внизу ліворуч) 23 лютого 2023 року Фото: space.com

Хоча астронавтам "Аполлон-17" не вдалося закарбувати ці спалахи світла, які тривають частки секунди, ситуація може змінитися завдяки новим камерам. Хоча шанси, за словами вчених, дуже малі. Можливо, астронавти місії Artemis 3, які вперше за понад 50 років висадяться на Місяці, нарешті зможуть зафіксувати ці дивні спалахи на камеру.

За словами вчених з NASA, приблизно 5 метеоритів розміром з тенісний м'яч щогодини падають на поверхню Місяця. Водночас у Місяць врізаються щогодини мільйони крихітних метеоритів. Але вчені вважають, що вони не становлять загрози для астронавтів, адже шанс зіткнення дуже малий.

Учені кажуть, що спостереження за спалахами світла на Місяці, які з'явилися внаслідок падіння метеоритів, можуть допомогти астронавтам виявити нові ударні кратери. Дослідники припускають, що такі спалахи світла від падіння метеоритів не є рідкісними, а тому учасники місії Artemis 2 можуть їх побачити.

Якщо шанс пошкодження скафандра астронавтів на Місяці метеоритом, що падає, вважається маленьким, то ці падіння становлять велику проблему — потрібно буде використовувати дуже міцні матеріали.

Як уже писав Фокус, для астронавтів можуть бути небезпечними місячні землетруси, як показує нове дослідження.

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Нагадуємо, що автори нещодавнього дослідження припускають, що тунелі в космосі, за допомогою яких можна швидко переміститися з однієї точки в іншу, все ж таки існують, як уже писав Фокус .