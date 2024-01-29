Сонце зникне для 32 млн осіб: чому сонячне затемнення цього року особливе (фото)

Вчені називають це повне сонячне затемнення однією з найбільших астрономічних подій десятиліття.

Повне сонячне затемнення, коли Місяць повністю закриє собою Сонце, відбудеться 8 квітня 2024 року. У цей час вдень протягом 4 хвилин Сонце не зможуть бачити приблизно 32 млн осіб, які живуть у Північній Америці. Вчені називають це повне сонячне затемнення однією з найбільших астрономічних подій десятиліття, пише Daily Mail.

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За словами Грега Брауна, астронома з Грінвічської королівської обсерваторії, Велика Британія, для жителів частини Північної Америки 8 квітня 2024 року випаде найкращий шанс побачити повне сонячне затемнення в цьому десятилітті. На жаль, в інших регіонах світу повне сонячне затемнення видно не буде.

За словами Брауна, повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин, хоча в цей же час жителі Північної Америки зможуть також побачити часткове сонячне затемнення.

Рожева лінія в центрі показує регіони, де 8 квітня буде видно повне сонячне затемнення. Іншими кольорами показано регіони, де буде видно часткове сонячне затемнення Фото: Daily Mail

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць і Сонце перебувають в ідеальному положенні один навпроти одного, водночас Місяць перебуває між Землею і Сонцем. Орбіта Місяця не кругла, а еліптична, тому Місяць то наближається до Землі, то віддаляється від неї. 8 квітня Місяць виявиться найближчим до нашої планети, а тому виглядатиме таким величезним, що затьмарить собою Сонце.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць і Сонце перебувають в ідеальному положенні один навпроти одного, водночас Місяць перебуває між Землею і Сонцем Фото: Daily Mail

Щодо часткового сонячного затемнення, то воно відбувається, коли з погляду Землі центр Місяця розташований трохи вище або трохи нижче від центру Сонця. Часткове сонячне затемнення 8 квітня зможуть побачити в деяких країнах Західної Європи.

Коли Місяць і Сонце перебувають в ідеальному розташуванні один навпроти одного, також може виникнути кільцеподібне сонячне затемнення. У цьому випадку Місяць не повністю закриває собою Сонце і навколо чорного диска Місяця видно кільце яскравого сонячного світла. До речі, під час такого затемнення Місяць не перебуває дуже близько до Землі.

Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин, хоча в цей самий час жителі Північної Америки зможуть також побачити часткове сонячне затемнення Фото: Daily Mail

Наступне сонячне затемнення після 8 квітня буде кільцеподібним і виникне 2 жовтня 2024 року. Але це затемнення можна буде побачити тільки з південних країв Аргентини та Чилі, а також у південно-східній частині Тихого океану.

В інших частинах Південної Америки, включно з Бразилією, Еквадором, Парагваєм і Перу, а також на півдні Тихого океану, включно з Новою Зеландією, цього дня має відбутися часткове сонячне затемнення.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи зафіксували на Сонці подію, яка відбувається дуже рідко. Річ у тім, що майже одночасно на Сонці виникли два потужні сонячні спалахи.

Також Фокус писав про те, що астрономи показали нову фотографію галактики NGC 4753, яка має дуже дивну форму. Це результат космічної катастрофи.