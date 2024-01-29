Чарівні точки Землі: у яких регіонах планети люди живуть набагато довше і чому

Старіння — неминуча частина нашого життя, проте в деяких районах середня тривалість життя населення набагато вища — як їм це вдається.

Ще на початку 20-го століття середня тривалість життя у Великій Британії становила близько 46 років, а вже сьогодні ця цифра зросла до 82. Однак люди не втрачають надії знайти щось, що дасть нам змогу жити ще довше або хоча б сповільнить старіння, пише Science Alert.

Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше, багато в чому завдяки досягненням у медицині, поліпшенню умов життя і праці. Однак за вищу тривалість життя доводиться платити — сьогодні також спостерігається вищий рівень хронічних і дегенеративних захворювань. На чолі списку — хвороби серця, а тому вчені продовжують працювати над тим, щоб зробити старість людини здоровішою — для цього проводять сотні різноманітних досліджень і розробляють дедалі нові дієти.

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Цікаво, що по всій земній кулі також було виявлено місця, де середня тривалість життя людей набагато вища, ніж у середньому на Землі. Ці регіони вчені називають "блакитними зонами", а місцеве населення демонструє значне фізичне та психічне здоров'я.

Наприклад, попереднє дослідження виявило таку "блакитну зону" на Сардинії в Італії. Статистика свідчить, що в центрально-східних гірських районах цього регіону мешкає більша кількість людей, які доживають до 100-річчя. Дослідникам також відомі й інші "блакитні зони", зокрема:

Ікарія в Греції;

Окінава в Японії;

Нікойя в Коста-Риці;

Лома-Лінда в Каліфорнії.

Вчені також виявили, що людей у цих регіонах, крім тривалої тривалості життя, також об'єднують інші спільні риси, зокрема:

життєва мета;

поживна здорова дієта;

низький рівень стресу;

цілеспрямовані щоденні фізичні навантаження.

Крім того, вчені вважають, що довголіття населення "блакитних зон" також може бути пов'язане з навколишнім середовищем — переважно сільським і менш забрудненим. Також вищу тривалість життя пов'язують з особливими генами довголіття. Водночас дослідження показує, що генетика може пояснити лише 20-25% довголіття. Це означає, що тривалість життя людини являє собою складну взаємодію між способом життя і генетичними факторами, які сприяють довгому і здоровому життю.

Секрет у раціоні

Команда з Університету Англії Раскін також виявила, що кожна "блакитна зона" дотримується власного раціону, проте вони також мають дещо спільне — їхня дієта багата на рослинну їжу і, мабуть, досить схожа у всіх цих зонах. Наприклад:

у Лома-Лінда переважно дотримуються вегетаріанського раціону;

в Окінаві спостерігається високе споживання флавоноїдів, що трапляються в рослинах, особливо у фіолетовій картоплі, сої та овочах; така дієта пов'язана з поліпшенням здоров'я серцево-судинної системи — зниження інсультів і серцевих захворювань;

у Нікойє основу раціону складають рис і боби.

Однак рослинна дієта не є єдиним "секретним фактором". На Сардинії, наприклад, місцеві жителі споживають помірну кількість м'яса та морепродуктів на додачу до місцевих овочів і традиційних продуктів, таких як хліб, коржик на заквасці, мед і м'які сири. У деяких зонах основу раціону також складають оливкова олія, чай і вино (не більше 1-2 склянок на день. Учені зазначають, що всі ці продукти містять антиоксиданти, які допомагають захистити наші клітини від ушкоджень.

Команда припускає, ймовірно, саме поєднання всіх цих факторів пояснює виняткове довголіття місцевих жителів. Крім того, автори дослідження виявили, що в більшості "блакитних зон" люди харчуються "з-під ножа", тут також рідко трапляються ультра оброблені продукти, фаст-фуд або солодкі напої, що здатні прискорити старіння.

Вчені також виявили так зване "харчування до рівня насичення на 80% — простими словами, місцеві жителі дотримуються часткового зниження калорійності. Передбачається, що це також може вплинути на рівень тривалості життя.

Багато чинників, що складають ці дієти "блакитної зони" — насамперед рослинні та натуральні цільні продукти — пов'язані з нижчим ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця і рак. Автори дослідження вважають, що така дієта не тільки сприяє здоровішому і тривалішому життю, але також пов'язана зі здоровішим старінням.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось, що змушує нас старіти вдвічі швидше за безробіття: про що йдеться.