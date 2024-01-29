Належала невідомому королю: вчені знайшли древню нефритову маску мая (фото)

Досліджуючи стародавню піраміду мая, археологи виявили нефритову маску та безліч інших артефактів. Вона зображає бога бурі, якому поклонялися мая.

Посеред руїн Чочкітаму, маловідомої археологічної пам'ятки мая в Петені, на північному сході Гватемали, команда археологів зробила відкриття. Під час розкопок гробниці-піраміди вони натрапили на нефритову маску, яка, як вважають, належала раніше невідомому королю мая, пише Arkeonews.

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Чочкітам, датований класичним періодом мая (200-900 рр. н. е.), є об'єктом постійних досліджень. Це місце, про яке вперше повідомили в 1909 році, характеризується трьома значними монументальними групами, з'єднаними довгою центральною дамбою.

Нефрит, який високо цінували мая, мав символічне значення як оберіг як живих, так і померлих. Нефритові маски, знайдені в гробницях, часто символізували божества або предків, відображаючи багатство і вплив похованих людей.

Нефритові маски, знайдені в гробницях, часто символізували божества або предків, відображаючи багатство і вплив похованих людей Фото: Facebook / University of Alabama, Department of Anthropology

Прорив стався у 2021 році, коли дослідження за допомогою LiDAR виявило тунель, прокопаний грабіжниками могил в ядрі царської піраміди. Під час детального дослідження археологи виявили, що зловмисники пропустили певну ділянку у внутрішній камері піраміди.

У цьому пропущеному місці дослідники виявили поховання: людський череп, кістки, прикрашені ієрогліфами, кам'яний ящик у формі труни, керамічні артефакти та поховальні приношення, включаючи горщик, устричні раковини та нефритову маску.

Різьбленням та ієрогліфами на деяких фрагментах кісток викарбувано ім'я "Іцам Кокай Бахлам". Дослідники вважають, що це ім'я може належати королю мая, який правив Чочкітамом близько 350 року нашої ери. Інтриги додає різьблення на одній з кісток, що зображує правителя, який тримає голову божества мая, дзеркально відображаючи зібрану нефритову маску.

Усі ці артефакти та кістки привезли до лабораторії Holmul Archaeological Project (HAP) для очищення та аналізу. Тут археологи ретельно склали нефритові фрагменти разом, реконструювавши цілу нефритову мозаїчну маску.

Провідний археолог Франциско Естрада-Беллі з Університету Тулейн і його команда використовували технологію картографування LIDAR для визначення місцезнаходження поховання. Вчені вважають, що маска, яку вони виявили, є втіленням бога бурі, якого шанували мая.

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