Ченець виявився взагалі не чоловіком: учені розкрили таємницю скелета з палацу Кортеса (фото)

Цікаво, що археологи також виявили останки двох інших осіб, зокрема немовляти і дитини, що свідчить про можливі родинні зв'язки. Для подальшого вивчення цього питання науковці хочуть провести ДНК-дослідження для з'ясування стосунків між цими людьми.

Нещодавні дослідження в палаці Кортеса в Куернаваці, Мексика, несподівано виявили історичну помилку, яка існувала протягом 50 років. Останки, що спочатку вважалися скелетом іспанського монаха, знайденого в палаці, виявилися скелетом ацтекської жінки, пише Arkeonews.

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Останки, що спочатку вважалися скелетом іспанського монаха, знайденого в палаці, виявилися скелетом ацтекської жінки Фото: INAH

Це відкриття зробили під час проєкту реконструкції Палацу Кортеса, розпочатого після руйнівного землетрусу в Пуеблі у вересні 2017 року. У межах реставраційних робіт було переоцінено поховання біля входу до палацу, яке, як вважають, належить Хуану Лейві, іспанському монаху, що служив маркітантці Хуані де Зуньїга-і-Арельяно.

Ідентифікація поховання як поховання Хуана Лейви, розкопаного у 1971 році, ґрунтувалася на францисканському кодексі XVI століття, в якому описувалося місце його спочинку біля воріт старого будинку. Однак сумніви виникли через відмінності в особливостях скелета, таких як ембріональна позиція поховання та модифікація черепа.

Фото: INAH

Нещодавній аналіз, проведений антропологами Пабло Непталі Монтерросо Рівасом та Ізабель Бертою Гарса Гомес з мексиканського Національного інституту антропології та історії (INAH), показав, що це — жінка з племені тлауїка, якій на момент смерті було від 30 до 40 років. Наявність сплощення черепа та інші характерні ознаки вказували на корінне походження.

Дослідники припустили, що жінку поховали згідно з ритуалом, можливо, під час іспанського вторгнення між 1500 і 1521 роками. Ця знахідка ставить під сумнів попереднє припущення, що поховання пов'язане з іспанським монахом Хуаном Лейвою.

Цікаво, що дослідження також виявило останки двох інших осіб, зокрема немовляти і дитини, що свідчить про можливі родинні зв'язки. Для подальшого вивчення цього питання дослідники хочуть провести ДНК-дослідження для з'ясування стосунків між цими людьми.

Це несподіване відкриття кидає виклик нашому розумінню історії, пов'язаної з палацом Кортеса, і підкреслює необхідність постійних досліджень, щоб дізнатися більше про життя і ритуали людей, які населяли регіон у цей період.

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