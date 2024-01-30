Полетів на відпочинок у теплі краї. Королівського пінгвіна помітили за тисячі кілометрів від Антарктики

Дослідники розповіли про появу птаха на пляжі Куронг у ПАР, за тисячі кілометрів від рідного дому — поява пінгвіна здивувала вчених.

Королівські пінгвіни є другим за величиною видом пінгвінів у світі й, як правило, мешкають лише в Антарктиді та на субантарктичних островах. Однак цього разу птаха занесло надто далеко від дому: вчені виявили королівського пінгвіна на пляжі Куронг у ПАР, пише ABC News.

Група місцевих орнітологів проводила дослідження чисельності птахів, коли несподівано до їхньої машини почав наближатися королівський пінгвін. Науковці зупинилися і спостерігали за птахом, тоді як пінгвін невблаганно наближався до групи дослідників.

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Команда зазначає, що пінгвін зробив кілька демонстрацій у бік людей, потім, закинувши голову, видав кілька ревучих криків, а потім вклонився і продовжив наближатися до вчених. Дослідники не знають, що саме привело пінгвіна на пляж ПАР, але припускають, що він прибув сюди линяти.

Королівський пінгвін несподівано з'явився на пляжі в ПАР Фото: Steve Jenkins

Президент організації "Друзі прибережних птахів на південному сході" Джефф Кемпбелл вважає, цей королівський пінгвін ніколи раніше не зустрічався з людиною, а тому так легко пішов на контакт — птах просто не знає, що люди можуть бути небезпечними.

За словами старшого наукового співробітника Австралійського антарктичного відділу, доктора Барбари Вінеке, королівські пінгвіни надзвичайно рідко опиняються на материку, а тому складно зрозуміти, що птах робить тут. Однак візуально пінгвін виглядав здоровим, а тому вчені підозрюють, що він прибув сюди линяти. Доктор Вінеке також зазначає, що це не надто добре для самого королівського пінгвіна, оскільки він опинився в набагато теплішому середовищі, ніж те, до якого звик.

Королівський пінгвін несподівано з'явився на пляжі в ПАР Фото: Steve Jenkins

Зазначимо, що це не вперше, коли королівські пінгвіни "вирушають у відпустку до Австралії". Уперше королівського пінгвіна тут спостерігали 1987 року в національному парку Канунда. Потім ще один королівський пінгвін з'явився в Південній Австралії — тоді навколо птаха щодня збиралося близько 300 осіб, оскільки це "вельми рідкісний гість" на материку.

За словами доктора Вінеке, завжди цікаво спостерігати за королівськими пінгвінами на власні очі, проте це також викликає і занепокоєння, адже, по суті, вони перебувають у середовищі, де їм потенційно доведеться взаємодіяти з істотами, з якими вони раніше ніколи не зустрічалися. І йдеться не лише про людей.

До слова, єдиними пінгвінами, які мешкають у Південній Австралії є маленькі казкові пінгвіни — їхні колонії розташовані на прибережних островах.

Раніше Фокус писав про те, що гігантський айсберг може знищити колонію пінгвінів в Атлантичному океані.