Їх ніколи не бачили маленькими. Вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу (фото)

Дослідники вважають, їм уперше в історії вдалося зафіксувати в океані новонароджену велику білу акулу — раніше це нікому не вдавалося.

Океан покриває майже 70% поверхні планети та приховує в собі безліч секретів. Одним із найцікавіших із них є те, що за весь час досліджень ученим так і не вдалося жодного разу побачити новонароджену велику білу акулу. Однак нове дослідження припускає, що все змінилося, пише New Atlas.

Команда з Каліфорнійського університету проаналізувала дані, зняті за допомогою дрона режисером фільмів про дику природу Карлосом Гуана в липні 2023 року всього за 300 метрів від берега неподалік від Санта-Барбари. Зазначимо, що під час зйомок Гуана і докторант біології Філіп Стернес сканували територію на предмет акул.

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Дослідники помітили щось цікаве в океані: велику білу акулу, довжина якої становила лише 1,5 метра, також хижак мав занадто тонке тіло. Як правило, доросла особина великої білої акули досягає в довжину близько 4,9 метра і має товстіше тіло. Вчені також помітили незвичайне забарвлення хижака: дорослі особини великої білої акули сірі зверху і білі знизу, проте хижак, якого помітили дослідники був повністю білим.

Учені вперше зняли новонароджену велику білу акулу новонародженою Фото: Carlos Gauna/The Malibu Artist

Вчені вивчили відео, зняте дроном, і помітили, що під час плавання акула скидала зовнішній шар "білого забарвлення" під час плавання — припускають, що цей білий матеріал був залишковою ембріональною оболонкою акули. Дослідники вважають, що ембріональна оболонка великої білої акули складається з багатого поживними речовинами молока, яке мати виділяє в матку, щоб дитинча могло вижити.

Утім, існує також імовірність того, що у молодої акули просто було захворювання шкіри, проте вчені вважають це малоймовірним. За словами Гауна, за кілька днів до появи новонародженої білої акули він зняв тут трьох дуже великих акул, які виглядали вагітними. А потім, перед появою мініатюрної акули, одна з трьох великих акул пірнула, потім на поверхні з'явилася ця маленька повністю біла особина. У результаті вчені вважають, що їм все ж вдалося зняти новонароджену велику білу акулу.

Учені вперше зняли новонароджену велику білу акулу новонародженою Фото: Carlos Gauna/The Malibu Artist

За словами Стернеса, цей район раніше вже підозрювали в тому, що він є місцем народження великих білих акул. Якщо це відео підтвердить це, вчені вимагатимуть посиленого захисту цієї території від місцевої влади.

Зазначимо, що раніше вчені називали безліч гіпотетичних областей народження великих білих акул, проте нікому не доводилося бачити сам процес народження або новонароджену особину. Таким чином це відео може стати першим в історії спостереженням новонародженої великої білої акули у світі.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані безжально випатрало велику білу акулу: вчені розшукали вбивцю.