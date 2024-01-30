Виявлено сліди людини віком 90 000 років: це одні з найдавніших відбитків ніг (фото)

Учені виявили в Марокко одні з найстаріших і найкраще збережених слідів стародавньої людини у світі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientific Reports, вчені виявили на пляжі в Марокко (Північна Африка) дві лінії відбитків людських ніг, віком 90 тисяч років. Загалом було виявлено 85 добре збережених слідів стародавніх людей, які є одними з найстаріших. Дві лінії відбитків утворюють одну з найкраще збережених і найбільших подібних ліній у світі, пише Live Science.

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Учені натрапили на стародавні сліди людини, коли вивчали каміння на одному з пляжів Марокко. Вони були дуже здивовані, коли виявили перший відбиток ніг стародавньої людини і спочатку взагалі не були впевнені в тому, що це саме сліди людини. Але потім вони виявили одразу дві лінії з великої кількості слідів.

За словами вчених, досліджувана місцевість є єдиним відомим у своєму роді місцем з виявленими стародавніми людськими слідами в Північній Африці та Південному Середземномор'ї.

учені виявили на пляжі в Марокко (Північна Африка) дві лінії відбитків людських ніг, віком 90 тисяч років Фото: Live Science

Аналіз показав, що 85 відбитків ніг залишила група з п'яти представників ранньої сучасної людини. За допомогою аналізу кристалів кварцу, який становить більшу частину піску на пляжі, вчені з'ясували, що група ранніх Homo sapiens, що складалася з кількох поколінь, гуляла тут приблизно 90 тисяч років тому. Це відбувалося під час пізнього плейстоцену або останнього льодовикового періоду, який закінчився приблизно 11 700 років тому.

Ґрунтуючись на розмірі заглиблень відбитків та їхньому розмірі, вчені змогли визначити приблизний вік людей, які їх склали. Аналіз показав, що тут переміщалися як дорослі, так і підлітки, і діти.

Те, що стародавні людські сліди так добре збереглися, вчені пояснюють кількома факторами, зокрема розташуванням пляжу і тривалістю припливів і відливів, які необхідні для збереження слідів. Також учені відзначають той факт, що пляж розташований на кам'янистій платформі, вкритій глинистими відкладеннями. Ці відкладення також сприяли збереженню слідів.

Поки що вчені точно не можуть сказати, що робила група древніх людей на цій місцевості, але подальший аналіз цього місця може розкрити цю інформацію.

Як уже писав Фокус, храм Посейдона в Греції виявився зовсім не таким, як вважалося. Досліджуючи храм Посейдона, археологи дізналися, що він більший, ніж вважали вчені спочатку. Вони знайшли ще один зал, призначення якого невідоме.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавню нефритову маску майя, яка належала невідомому королю. Її разом з іншими артефактами археологи виявили, досліджуючи стародавню піраміду майя. Маска зображує бога бурі, якому поклонялися майя.