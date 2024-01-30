Найкраща прогулянка в житті. Як вигулювати собаку так, щоб він щодня був щасливим

Психолог для домашніх улюбленців дав кілька порад про те, як правильно вигулювати собак, щоб вони отримували максимальне задоволення від прогулянки.

Щоденна прогулянка з собакою може стати справжнім джерелом радості для вас і вашого вихованця. Дослідники виявили, що вигул собак навіть за найсприятливіших обставин, на жаль, не завжди приносить вихованцям те задоволення, яке могло б, пише Inverse.

Однак психологи домашніх улюбленців упевнені, що кілька простих хитрощів дадуть змогу власникам собак отримати максимум задоволення від прогулянки, ба більше, ваші собаки будуть у захваті від такої прогулянки й отримають максимум радості. Експерти зазначають, що ключ до ідеальної прогулянки для улюбленця досить просто знайти — необхідно лише поставити себе на місце вихованця.

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Рахуємо квіти, а не кроки

За словами почесного професора поведінки й добробуту тварин Школи ветеринарної медицини Пенсільванського університету Джеймса Серпелла, собакам потрібно щонайменше дві прогулянки на день тривалістю щонайменше пів години.

Однак у цьому питанні кількість кроків зовсім не головне — учений радить зосередитися на часі, проведеному на вулиці, а зовсім не на пройденій відстані. По суті, він пропонує поглянути на прогулянку з погляду не тільки фізичної вправи, а й розумової.

На відміну від нас, наші вихованці інтерпретують світ за допомогою обнюхування. Таким чином більша частина часу, відведеного на прогулянку, може бути присвячена обнюхуванню і залишенню міток на деревах. Може здатися безглуздим обнюхуванням ліхтарного стовпа, однак у такий спосіб наш улюбленець намагається зрозуміти, скільки собак пройшло цим же шляхом. Часом улюбленець може помітити написати на цей стовп, і це їм справді необхідно — так тварини мітять свою територію.

Експерт також рекомендує не позбавляти прогулянок літніх собак і собак-інвалідів, вони також потребують цих радощів — якщо тварини не можуть пересуватися самостійно, їх рекомендують вивозити в м'яких візках.

Не поспішайте

Серпелл рекомендує не поспішати на прогулянці — поспішність може призвести до того, що ваш улюбленець почне турбуватися або засмутиться. У довгостроковій перспективі це може обернутися небажаною поведінкою, наприклад, руйнуванням меблів.

Експерт також не рекомендує квапити вихованця з необхідністю випорожнюватися. На жаль, таке підштовхування і тиск може мати неприємні психологічні наслідки — наприклад, такий тиск може привчити собаку підсвідомо справляти свої потреби якомога довше.

Підлаштуйтеся під вихованця

Усі ці поради, на думку Серпелла, спрацюють тільки в тому разі, якщо будуть адаптовані під вашу собаку, як мінімум, багато в чому хода тварини залежить від її породи. Ба більше, експерт зазначає. Що деякі собаки насправді можуть не любити гуляти — у такому разі рекомендується проводити з ними час на відносно відокремлених ділянках відкритого повітря.

Серпелл також зазначає, що різноманітність маршрутів вигулу є кращою, проте навіть регулярні стежки також не зашкодять улюбленцю. По-перше, тварина сприймає цю територію як знайому, по-друге, велика кількість запахів, як і раніше, приковуватиме до себе увагу улюбленця.

Дослідник також рекомендує провести ці пів години без поспіху і з задоволенням: поки ваш собака обнюхуватиме і мітитиме території, ви, наприклад, можете послухати улюблену музику або подкаст.

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