Вибухає різнобарвним феєрверком: учені вперше показали "останній подих" хамелеона (відео)

Дослідники показали чудове і трагічне видовище — останні миті життя рідкісного мадагаскарського хамелеона.

У новому документальному фільмі PBS під назвою "Великі маленькі подорожі" (Big Little Journeys) вченим вдалося відобразити трагічні, але надзвичайно чудові кадри — останні секунди життя рідкісного мадагаскарського хамелеона. На кадрах видно, як за кілька миттєвостей до своєї смерті він спалахує "яскравим світлом, що пульсує", а потім помирає, пише Futurism.

За словами коментатора серіалу Бампера Робінсона, в останні миті життя шкіра хамелеона спалахує яскравим колірним імпульсом: можна побачити, як шкіра буквально спалахує плямами червоного, пурпурного, синього і жовтого кольорів. Дослідники назвали це видовище "останніми словами хамелеона".

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Дослідники зазначають, що ця ящірка, що вмерла, була хамелеоном Лаборда — виду, який довгий час зачаровував учених через свою неймовірно коротку тривалість життя. Тоді як більшість хамелеонів у дикій природі можуть жити від 2 до 7 років, а більші види — і зовсім від 10 до 14 років, хамелеони Лаборда після вилуплення живуть лише 4-5 місяців.

Науковці також зазначають, що хамелеони Лаборда є одним із найрідкісніших видів хамелеонів у світі. Водночас їхня тривалість життя є не лише найкоротшою серед хамелеонів, а й однією з найкоротших серед усіх чотирилапих хребетних.

Дослідники також вважають, що неймовірно барвисті останні миті життя цих хамелеонів пов'язані з тим, що їхня нервова система все ще продовжує працювати, а тому продовжує посилати сигнали клітинам шкіри. Передбачається, що коли рептилія помирає, нервові сигнали продовжують передаватися і змінювати форму клітин шкіри, створюючи хаотичні різнокольорові візерунки, які були вловлені.

Останні хвилини життя самки хамелеона Лаборда були зняті в лісі Кірінді на заході Мадагаскару. Відомо, що самки цього виду помирають незабаром після відкладання яєць — на кадрах видно, як ящірка витрачає останні сили на те, щоб закопати свої тендітні яйця в пісок і захистити їх від посухи, яка наближається, потім вона падає і вмирає "барвистим феєрверком".

За словами продюсерки серіалу Валерії Фаббрі-Кеннеді та герпетолога Американського музею природничої історії Кріса Раксуорсі, самки цього виду витрачають усю енергію на виробництво яєць, а потім, усього за кілька годин після того, як відклали яйця, помирають — у них залишається занадто мало енергії.

Утім, коротка тривалість представників цього виду, ймовірно, пов'язана не тільки з відкладанням яєць. Вчені виявили, що самці проживають настільки ж нетривале життя, як і самки.

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