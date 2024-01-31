Чому метеликів так приваблює світло: винна не природа, а люди (відео)

Дослідники нарешті змогли розгадати цю багатовікову таємницю — виявляється, комахи потрапляють у пастку, яку випадково створили люди.

Століттями письменники попереджали про неприємну долю, що чекає на тих, кого тягне, наче метелика до вогню. Однак попри багату історію цієї загадкової поведінки, наука так і не змогла до кінця зрозуміти причину того, чому комахи вночі збираються навколо вогнів. Схоже, тепер усе змінилося, пише The Guardian.

Популярні теорії припускали, що метелики орієнтуються за місяцем, а тому приймають лампи за нього, або метелики летять назустріч світлу, щоб уникнути неминучої небезпеки. Однак нове дослідження припускає, що комахи потрапляють у пастку багато в чому через людей.

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У новому дослідженні вчені з Імперського коледжу Лондона сфотографували траєкторії польоту комах уночі з використанням технології з високою роздільною здатністю та інфрачервоної технології. У результаті їм вдалося знайти відповідь: насправді метелики та інші комахи потрапляють у пастку світіння.

За словами співавтора дослідження, ентомолога доктора Сема Фабіана, метелики та інші комахи, що літають ночами, навчилися нахиляти спину туди, де найяскравіше. Мільйони сотень років єдиним джерелом світла на Землі було небо, а тому комахи точно знали, в який бік рухатися вгору, а така навичка допомагала їм летіти рівно.

Усе змінилося, коли люди вигадали штучне освітлення — в результаті метелики та інші нічні комахи потрапляли в пастку власних інстинктів і схилялися спиною до вуличних ліхтарів — в результаті вони буквально зациклювалися біля ламп.

Команда зняла свої відео в Коста-Риці, на кадрах видно, як метелики та бабка знову і знову повертаються спиною до штучного освітлення, порушуючи траєкторію свого польоту. За словами Фабіана, коли світло перебуває над комахами, це змушує їх обертатися навколо нього, однак якщо джерело світла позаду комах, це може змусити їх постійно підійматися. Коли комахи летять прямо над джерелом світла, вони по суті перевертаються догори дриґом, що може закінчитися вельми сумно. Отже, вчені вважають, що штучне світло зовсім не виманює комах з темряви, а заманює їх у пастку.

Зазначимо, що більш ранні дослідження вчених уже показали, що світлове забруднення є основною рушійною силою різкого скорочення популяцій комах по всьому світу. Комахи, які опинилися у "світлових мережах", стають легкою здобиччю для хижаків. Крім того, штучне світло змушує їх думати, що зараз день, і лягати спати, внаслідок чого комахи пропускають своє нічне годування.

Доктор Фабіан також зазначає, що людству варто зробити кілька висновків із результатів цього дослідження. По-перше, спрямованість світла, ймовірно, має значення, а тому під час використання нічного освітлення слід подбати, щоб ліхтарі не випромінювали багато світла в боки та вгору — у такий спосіб комахи зможуть уникнути пастки. По-друге, зниження використання нічних ламп у перспективі може допомогти відновити популяції комах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що ми ділимо будинок із сотнями "невидимих сусідів".