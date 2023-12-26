Непрохані гості. Учені виявили, що ми ділимо дім із сотнями "невидимих сусідів" (фото)

Дослідники порахували кількість видів, що живуть із нами пліч-о-пліч, про існування яких ми навіть не підозрювали.

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Якщо під час пандемії коронавірусу закрити еколога, математика та систематика в одному будинку, може вийти вельми цікаве дослідження. Наприклад, учені з Університету Квінсленду вирішили порахувати кількість видів, які мешкають із ними на одній території, і були вельми здивовані результатом, пише Science Alert.

Дослідники жили разом на ділянці землі площею 400 квадратних метрів в Аннерлі (передмістя Квінсленда, Австралія), водночас близько половини території займав будинок із трьома спальнями. Учені, як і їхні колеги, вважали, що зможуть знайти й описати близько 200-300 видів, проте результати виявилися куди дивовижнішими. Загалом ученим вдалося знайти й каталогізувати 1150 видів.

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Автори дослідження зазначають, що багато з виявлених ними видів відповідали очікуванням будь-якого жителя передмістя східного узбережжя Австралії, наприклад: ібіси, індики, кукабари, опосуми та летючі лисиці. Проте інші здавалися надзвичайно дивовижними. Науковці зазначають, що 3 з 1150 описаних ними видів раніше й зовсім не були задокументовані в провідній базі даних Австралії. Ідеться про рідкісного комара, москіта й інвазивний вид плоского черв'яка, який загрожує місцевій популяції равликів.

Крихітна оса-браконід, що паразитує на інших комахах Фото: Andrew Rogers

За словами команди, на своїй ділянці їм вдалося виявити 13 видів комарів, 56 видів павуків, 103 види бур'янів, до того ж 100 з них виявилися немісцевими, 109 видів мух, 70 видів бджіл і ос, 436 видів метеликів, до того ж деякі з них досягали розмірів людської долоні. Також ученим вдалося виявити трохи менш ніж 100 видів жуків, і це виявилося вельми тривожним відкриттям. Річ у тім, що саме жуки є найрізноманітнішим загоном комах на планеті, тому настільки мала кількість їх на цій території може свідчити про те, що їхні популяції скорочуються.

Учені зазначають, що загалом за рік пандемії коронавірусу їм вдалося виявити значно більше видів, ніж вони очікували побачити в міському середовищі. Автори зазначають, що головною причиною такого рясного сусідства була прибудинкова територія, а саме велика кількість кущів, дерев і бур'янів у дворі.

Бджоли із синіми смугами сплять, хапаючи жалами стебла рослин Фото: Andrew Rogers

Автори дослідження зазначають, що за весь цей час вони мало працювали в саду, а тому не використовували газонокосарку та пестициди, що, ймовірно, також вплинуло на кількість видів, які мешкали з ними по сусідству. Та все ж навіть за таких умов міське середовище не дотягує до дикої природи — учені припускають, що в дикій природі на такій території їм би вдалося каталогізувати значно більшу кількість видів.

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