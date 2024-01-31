Вічні обійми: вчені розкрили деталі спільних поховань культури дзвоноподібних келихів (фото)

Науковці дослідили схожість поховань культури дзвоноподібних келихів, виявлені в Люксембурзі та Великобританії. Дослідники не тільки визначили стать похованих, а й змогли виявити докази сімейних зв’язків померлих.

Учені розкрили подробиці сімейних стосунків в доісторичні часи ранньої бронзової доби, з 2450 по 1800 рік до н. е., у Західній Євразії. Для цього вони дослідили спільні поховання, одне з яких виявили у Люксембурзі у 2000 році під час будівництва автостради в Альтвізі, пише Arkeonews.

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Археологи знайшли могилу зі скелетами жінки та дитини, які належали до культури дзвоноподібних келихів (3000-1800 роки до н. е), похованих обличчям одне до одного. У 1887 році у Бедфордширі, Великобританія, в Данстебл-Даунс, більш ніж за 500 кілометрів від люксембурзького поховання, виявили дуже схоже подвійне поховання.

Команда європейських дослідників, серед яких доктор Фоні Ле Брюн-Рікаленс і доктор Максим Брамі, вирішила дослідити зв'язок між цими віддаленими могилами. Яке значення мало таке подвійне поховання? Чи дорослий і дитина померли разом, можливо насильницьким шляхом? Чому ритуали поховання були такими схожими? Ці питання призвели до міждисциплінарного дослідження з використанням археології, антропології та стародавньої ДНК.

Фото: Foni Le Brun-Ricalens, Institut National de Recherches Archéologiques, Luxembourg

Підтверджено, що скелети з Альтвіза належать матері та трирічному хлопчику, тоді як скелети з Данстебл-Даунс виявилися тіткою по батькові та шестирічною дівчинкою.

У континентальній Європі орієнтація могил людей культури дзвоноподібних келихів дотримувалася суворих правил, заснованих на статевій приналежності похованих. В Альтвізі могила відповідала статі дитини, в той час як в Данстебл-Даунс вона була орієнтована по статі тітки, яка, можливо, замінила батька дитина. Це свідчить про те, що в деяких громадах ранньої бронзової доби великі сім'ї жили і ховали своїх померлих разом, надаючи великого значення біологічним і родинним зв'язкам.

Попри таємниці, що оточують причину смерті, ці знахідки не є поодинокими випадками. Понад сотню подібних спільних поховань дорослих і дітей виявлено по всій Євразії з III і II тисячоліття до нашої ери.

Хоча точні причини одночасної смерті та спільного поховання залишаються невідомими, дивовижна схожість між похованнями в Люксембурзі та Британії натякає на спільні формальні ритуали в громадах дзвоноподібних келихів.

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