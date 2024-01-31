Свині "залізної доби" влаштували пекло в Канаді: змітають усе на своєму шляху і не бояться суворих зим

Дослідники попереджають, що гібридні свині буквально захоплюють дедалі нові території — неймовірно швидко розмножуються і поширюються країною.

Гібридні свині являють собою генетичну суміш диких кабанів і домашніх свиней. Вперше на канадських фермах вони з'явилися близько 30 років тому в спробі оживити продукцію тваринництва країни. Однак за останні три роки ситуація різко погіршилася — сьогодні "армія п'ятачків" буквально готується захопити країну, а місцями вже пробралася на територію США, пише IFLScience.

Відомо, що гібридні свині є нащадками домашніх свиней (Sus scrofa Domesticus), євразійського кабана (S.scrofa scrofa) або їхніх гібридів. Науковці зазначають, що євразійські дикі кабани та їхні одомашнені підвиди зовсім не є аборигенами Північної Америки та були завезені сюди європейськими поселенцями в 16 столітті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наступні чотири століття дедалі більше особин було завезено в деякі частини США і Канади для спортивного полювання, пізніше вони були випущені. Науковці зазначають, що справжня проблема з навалою гібридних свиней виникла в Канаді в 1980-х і на початку 1990-х років, коли фермери почали одомашнювати гібриди, щоб відродити тваринництво в країні. Зазвичай для цього використовували самців диких кабанів і самок домашніх свиней — унаслідок чого з'явилися так звані свині "залізної доби", що володіють тими ж якостями, що й рання худоба.

Цікаво, що свині, які народилися в результаті цієї гібридизації, були надзвичайно розумними та великими, а також ідеально пристосованими для канадських суворих зим. Згодом ринок делікатесів з кабанячої свинини різко обрушився і всі ці гібриди були випущені на волю.

Дві карти показують зростання популяції диких свиней у Канаді в період 1990-2000 років порівняно з 2011-2017 роками Фото: University of Saskatchewa

На жаль для Канади, гібридні свині виявилися надзвичайно інвазивним видом. Вони полювали на місцевих тварин, зокрема на індичок і дичину, а також дитинчат ягнят, козенят і телят. Крім того, "військо п'ятачків" позбавляло землю ягід, коріння, кори та будь-якої рослинності, такої необхідної для випасу худоби. Не менш небезпечною проблемою є й те, що свині є носіями понад 30 вірусних і бактеріальних патогенів, а також майже 40 видів паразитів.

Оскільки гібридні свині виявилися дуже плідними та в дикій природі не мали природних хижаків, їхня популяція почала швидко зростати. Дослідження 2019 року показує, що приріст склав близько 9% на рік. Вчені також виявили, що свині вже захопили територію понад 750 000 на рік, причому за останні 10 років ця територія збільшувалася щорічно на 88 000 квадратних кілометрів.

За словами автора дослідження Рута Ашима, дикі свині в Канаді являють собою "залишки екологічного поїзда": вони неймовірно плідні та живучі, що робить їх одним із найуспішніших інвазивних видів у світі.

На думку провідного дослідника Канадського проєкту з диких свиней Раяна Брука, сьогодні гібридні свині в Канаді фактично створили екологічну катастрофу, і ця криза екосистеми розвивається занадто швидко.

Раніше Фокус писав про те, що військо "суперсвиней" захопило Канаду і готується прорватися в США: вчені схвильовані.