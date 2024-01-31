Вогняна хода, музика і спалення човна: як пройшов столітній фестиваль вікінгів у 2024 році (фото)

Щороку на Шотландських островах відбуваються фестивалі вікінгів, найбільшим із яких є фестиваль вогню у Лервіку. Проте цього року відбудуться певні зміни, які зроблять фестиваль нестандартним.

Фестиваль вогню вікінгів Up Helly Aa на Шетландських островах, 143-річна традиція вшанування нордичної спадщини цього року зазнає значних змін, пише BBC News.

Фестиваль, що проходить в останній вівторок січня в Лервіку, відомий своїм вогняним видовищем, під час якого спалюють репліку човна вікінгів. Особливістю цього року є більша участь жінок і дівчат у головній процесії, що знаменує собою історичний зсув у давніх традиціях заходу.

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Традиційно жінки обмежувалися роллю "господинь", відповідальних за організацію вечірок у громадських залах по всьому Шетланду. Однак минулого року гендерні обмеження скасували, що дозволило жінкам і дівчатам приєднатися до основного "Загону Ярла" на чолі процесії. Ця зміна є результатом кампанії, яка розпочалася ще у 1980-х роках і відображає еволюцію поглядів у шетландській громаді.

У минулому в головній групі брали участь лише чоловіки, але цього року до "Загону Ярла" приєдналися чотири молоді жінки, одягнені у повне вбрання вікінгів. Загін ярлів є центральним елементом фестивальної ходи, і це включення жінок додає свіжого та інклюзивного виміру до багатовікової події.

Кінцівкою стало спалення корабля, символічний акт, який знаменує собою завершення фестивалю Фото: Вікіпедія

Up Helly Aa охоплює в себе 12 фестивалів по всьому Шетланду з січня по березень, найбільшим і найвидовищнішим з яких є фестиваль у Лервіку. Фестиваль починається вранці з того, що Ярл Гізер, лідер процесії, веде свій загін через місто, тягне за собою репліку корабля, співаючи традиційні та морські пісні. Громадські прийоми, відвідування шкіл та громадські заходи заповнюють весь день.

Кульмінацією вечора є хода, в якій беруть участь Ярл та його загін у супроводі інших загонів у маскарадних костюмах зі смолоскипами. Кінцівкою стало спалення корабля, символічний акт, який знаменує собою завершення фестивалю.

Фестиваль Up Helly Aa посідає особливе місце в культурному календарі Шетландських островів. Його походження дещо незрозуміле, воно сягає корінням язичницьких святкувань та святкувань XIX століття на Різдво та Новий рік. З роками воно перетворилося на унікальне поєднання традицій і видовищ.

Оскільки у 2024 році Up Helly Aa охоплює гендерну інклюзивність, це означає нову главу в історії фестивалю. Участь жінок і дівчат у головних ролях не лише відображає суспільні зміни, але й додає шар різноманітності до цієї знакової події. Ці зміни демонструють адаптивність фестивалю та його відкритість до нових перспектив, зберігаючи водночас свою багату культурну спадщину.

Фестиваль Up Helly Aa з його вогняною ходою, традиційною музикою, а тепер і інклюзивною участю, продовжує залишатися джерелом гордості і свята для жителів Шетландських островів. Це свідчення відданості громади збереженню своєї спадщини, а також позитивних змін задля більш інклюзивного та яскравого майбутнього.

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