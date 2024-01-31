Покинута могила Архімеда: чому про останнє місце спочинку геніального математика забули (фото)

Архімед, геніальний розум Стародавньої Греції, залишив незгладимий слід у світі математики, фізики, інженерії та астрономії. Проте, попри його знаковий момент "Еврики" та революційні винаходи, більша частина його життя залишається оповитою таємницею.

Народившись у 287 році до н. е. в Сіракузах, Сицилія, Архімед зробив значний внесок у наукові знання, включаючи знаменитий "Принцип Архімеда". Цей принцип, відкритий ним під час купання, показує, що на тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює масі витісненої рідини. Кажуть, що, переповнений хвилюванням від цього відкриття, він вибіг на вулицю без одягу, вигукуючи "Еврика!" (що в перекладі з грецької означає "я зрозумів"), щоб поділитися своєю радістю зі світом, пише Ancient Origins.

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Окрім наукових подвигів, Архімед створив геніальні винаходи, від гвинтових насосів до оборонних військових машин. На жаль, подробиць про його життя дуже мало. Загадка існування Архімеда стає ще гострішою, коли досліджуємо суперечливі свідчення про його смерть під час Другої Пунічної війни у 212 році до нашої ери.

Архімед помер близько 212 року до н. е., ставши жертвою Другої Пунічної війни. Це була війна між Римом та його суперником у Середземному морі, Карфагеном, наприкінці III століття до нашої ери. Оскільки Сіракузи були союзником карфагенян, римляни взяли їх в облогу. Через два роки місто остаточно впало.

Згідно з розповіддю Плутарха, Архімеда убив римський солдат, коли той відмовився зустрітися з переможним римським генералом Марцеллом. Причиною відмови нібито було те, що він роздумував над математичною діаграмою і хотів розв'язати цю проблему, а не зустрітися з генералом.

Плутарх також згадує альтернативну версію історії, в якій Архімеда вбили під час спроби здатися римлянам. Згідно з цією версією, Архімед мав при собі математичні інструменти, які римський солдат прийняв за цінні речі, що й призвело до його загибелі.

Звістка про смерть Архімеда, однак, Марцелл не сприйняв позитивно, адже він вважав Архімеда великим науковим мислителем, і наказав не заподіювати йому шкоди.

"Смерть Архімеда" Томаса Дежоржа, 1815 рік Фото: Public Domain

Таємниця поширюється на місце поховання Архімеда, яке врешті-решт розкрив дослідник Цицерон, римський оратор, у своїх "Тускуланських диспутах" — серії книг, написаних з метою популяризації стоїчної філософії.

Працюючи на Сицилії, Цицерон шукав могилу Архімеда. Сіракузяни не знали про цю могилу і заперечували, що вона взагалі існує. Сповнений рішучості, дослідник знайшов поховання біля Агрігентинських воріт за написами.

Він ідентифікував гробницю на основі віршованих рядків, які, як оратор чув, були викарбувані на пам'ятнику. У написах йшлося про те, що на могилі знаходиться кам'яний циліндр і сфера, що дозволило Цицерону визначити місцезнаходження могили Архімеда.

Так звана "гробниця Архімеда" в Сіракузах, часів Римської імперії Фото: Carlo Pelagalli/CC BY-SA 3.0

Відкриття Цицерона, що ввійшло до його філософських праць, несе в собі глибший зміст. Воно слугує відступом від заохочення гонитви за знаннями над матеріальним багатством, порівнюючи грецьких мислителів, таких як Архімед, з тиранами.

Цицерон стверджує, що життя тих, хто присвятив себе знанням, як Архімед, перевершує багатства, накопичені тиранами, такими як Демокріт, Піфагор і Анаксагор.

Розгадуючи загадку життя і смерті Архімеда, ми отримуємо можливість зазирнути в неординарний розум античного генія. Ця історія розповідає не лише про загублену гробницю, віднайдену римським оратором, а й про глибокі роздуми про цінність інтелектуальних пошуків над матеріальними благами.

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