Полювання на Лохнеське чудовисько: чи є шанс, що монстр справжній

У сучасній міфології можна знайти чимало цікавих персонажів. Серед них особливо виділяється Лохнеське чудовисько — або Нессі, як його ласкаво називають фанати.

Щонайменше 1500 років чудовисько з озера Лох-Несс є частиною зводу шотландських легенд, а в останньому сторіччі домоглося міжнародної популярності завдяки сотням повідомлень про спостереження та свідченням "очевидців". Що ж це за звір такий — Лохнеське чудовисько? Чи є якийсь шанс, що воно може бути реальним, і якщо так, то який воно має вигляд?

Де мешкає Лохнеське чудовисько?

Як підказує назва, чудовисько мешкає в озері Лох-Несс у Шотландії ("лох" — це гельське слово, що позначає водойму, зазвичай озеро).

Озеро розташовується поруч із містом Інвернесс і має протяжність майже 37 км і близько 2 км завширшки. Глибина озера — 227 метрів. Не дивно, що в озері міститься найбільший обсяг прісної води в усьому Сполученому Королівстві. Водойма Лох-Несс також пов'язана з різними річками й озерами, які в підсумку ведуть до Північного моря.

Озеро Лох-Несс Фото: Mmartin/Shutterstock

Іншими словами, Лох-Несс — це дуже багато темної води, у якій може ховатися щось велике й давнє. Але глибина озера може звести нанівець усі спроби розшукати щось на дні — а таких спроб було зроблено безліч.

Лох-несське чудовисько — витоки легенди

Шотландський фольклор багатий на розповіді про міфологічних водних чудовиськ, таких як водяні коні кельпі й інші надприродні істоти, які нібито мешкали в річках і озерах Шотландії. Дійсно, Лох-Несс — далеко не єдина шотландська водойма, у якій "мешкає" чудовисько, вона просто найвідоміша.

Святий Колумба та чудовисько з Лох-Несс

Найраніша розповідь, пов'язана з Нессі, стосується святого Колумби — ірландського місіонера VI століття, який прибув до Шотландії, щоб зробити з місцевих язичників християн. Як святий Колумба був відомий своїми багатьма чудесами, але один випадок особливо привернув увагу мисливців за Нессі.

У 565 році н.е., згідно з ранньою біографією Колумби, святий і його супутники зіткнулися з "водяним чудовиськом" у річці Несс, що тече з Лох-Несс. Масивна істота вже напала на одну людину, яка плавала в річці, та вбила її. У деяких версіях розповіді Колумба воскресив нещасного плавця. Потім як друге диво він відправив одного зі своїх друзів у річку.

Той сміливий чоловік одразу ж привернув увагу істоти, яка швидко попливла до нього з широко роззявленою пащею. Але Колумба, який стояв на березі, як кажуть, закликав силу Бога та наказав істоті не нападати на його друга. Чудовисько миттєво відступило, зникнувши в глибинах. Місцеві були так вражені, що Колумбі не склало труднощів навернути їх у свою віру.

Багато фольклористів та істориків вважають, що ця історія стосується радше кельпі або водного коня, але фанати Нессі продовжують стверджувати, що це — перша згадка про чудовисько.

Який вигляд має Лохнеське чудовисько

Нессі дійсно привернула увагу всього світу в 1933 році, коли в місцевих газетах було опубліковано кілька сенсаційних свідчень. Один "очевидець" стверджував, що бачив велику істоту, яка нагадувала кита та яка кружляла під водою. Інший свідок говорив, що в чудовиська було тіло, що нагадує вугра, але більше за звичайне. Ще одне спостереження, цього разу на суші, описувало істоту як "дракона або доісторичного монстра" з ластами або ногами, які дали йому змогу вийти на берег.

Відомі фотографії Нессі

Один чоловік надав нечітке чорно-біле фото великої істоти, що б'є об воду масивним хвостом.

Як вважається, перший знімок Лохнеського чудовиська Фото: Mirrorpix

За цим знімком послідували й інші фотографії, включно з однією з найвідоміших, зробленою 1934 року, — зображення монстра з довгою шиєю, який піднімається з води. Відтоді Нессі стала міжнародною знаменитістю, нехай навіть далеко не всі дійсно вірили в її існування.

Який розмір чудовиська з Лох-Несс?

Ранні описи істоти сильно різнилися, як і її розміри. Хтось приписував чудовиську розміри з невеликий човен, а інші порівнювали його розмір із конем. Дехто стверджував, що Лохнеське чудовисько приблизно 2,5 метра завдовжки, водночас інші спостерігачі говорили, що його довжина — понад 6 метрів.

Такі розрізнені свідчення наштовхнули на думку, що в озері Лох-Несс мешкають одразу кілька монстрів. Наприклад, доросла та молода особина, або ж ціла група представників стародавнього забутого виду.

Зрештою фанати Нессі зійшлися на тому, що істота — мешканець вод, у неї маленька голова й довга шия, а також є ласти й горб на спині. Також прийнято вважати, що розмір горба чудовиська — близько 1,5 метра, а довжина — 8 метрів.

Чи може Лохнеське чудовисько виявитися динозавром

Із огляду на розмір і опис тіла чудовиська, не дивно, що багатьом Нессі нагадала динозавра, зокрема плезіозавра, який мешкав в океанах і вимер близько 65 млн років тому.

Спочатку вчені вважали, що плезіозаври мешкали тільки в солоній воді. Але недавнє дослідження показало, що цей вид динозаврів водився і в прісноводних середовищах, як і Лохнеське чудовисько.

Нессі дуже схожа на плезіозавра Фото: Everett/Shutterstock

Відкриття тільки посилило теорії про Нессі, яка може бути або плезіозавром, або раніше невідомим стародавнім видом динозаврів.

Чи може чудовисько з Лох-Несс бути гігантським вугром

Деякі мисливці за надприродним, як і раніше, вважають, що Лохнеське чудовисько — це вугор, на що можуть вказувати ранні свідчення очевидців.

Така теорія отримала несподіване підкріплення з наукового боку, коли 2019 року вийшло нове дослідження. Команда вчених із Університету Отаго в Новій Зеландії провела аналіз ДНК сотень водних зразків, узятих у різних місцях і глибинах озера. Вони не знайшли ДНК плезіозавра, а також ДНК будь-якої великої морської тварини.

Чи може Лохнеське чудовисько бути вугром Фото: Creative Commons License

Однак вони виявили безліч ДНК вугрів. Науковці припустили, що саме вугрів люди бачать і приймають їх за Лохнеське чудовисько.

Чи може Нессі бути реальною

Мисливці за монстрами, криптозоологи та, як ми бачили, деякі вчені з доволі широкими поглядами спрямовувалися до озера Лох-Несс рік за роком, досліджуючи сліди перебування Нессі або просто сподіваючись побачити щось цікаве.

Фотографії таємничих об'єктів з озера Лох-Несс, як і раніше, потрапляють у новини — принаймні в таблоїди. У серпні 2023 року Центр Лох-Несс організував найбільшу пошукову операцію за останні 50 років. Організація залучила сотні волонтерів, які привезли з собою дрони, інфрачервоні сканери й інші пристрої, щоб нарешті отримати переконливі докази існування монстра.

І тим не менше, будь-які докази існування Лохееського чудовиська залишаються такими ж слизькими, як і сама Нессі. Попри всі передові технології, якими володіли ентузіасти, серпневі дослідження змогли пред'явити як результати лише кілька дивних тіней під водою та незвичайні звуки.

До того ж, попри масштаби озера Лох-Несс, учені кажуть, що воно все одно недостатньо велике, щоб у ньому мешкали істоти розміром із динозавра. Озеро просто не змогло б задовольнити потреби в їжі такого великого монстра. Також не було знайдено жодної викопної кістки істоти, яка могла б бути схожою на описи Нессі.

Із іншого боку, наука має цілу низку фактів, які свідчать проти існування монстра. Наприклад, вода була б надто холодною для рептилії, і попри зв'язок озера з Північним морем, немає розумного способу, щоб така велика істота могла мігрувати звідти в озеро, навіть у доісторичні часи. Насправді, особливо в доісторичні часи, оскільки більша частина Шотландії була вкрита льодом, усі її озера були б замерзлими.

Проте, попри відсутність доказів, інтерес до чудовиська з Лох-Несс не згасає. За деякими оцінками, озеро Лох-Несс привертає в регіон до мільйона туристів щорічно. І ці відвідувачі витрачають гроші: згідно з даними 2018 року, Нессі щорічно приносила в туристичну індустрію близько 52 мільйонів доларів.