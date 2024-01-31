Детектори брехні з ріжками. Кози мають дивовижну навичку — легко можуть розкусити людей (відео)

Дослідники виявили, що тваринам достатньо лише почути голос людини, щоб зрозуміти, в якому вона настрої.

Попри те, що люди й кози давно живуть пліч-о-пліч, нам не так багато відомо про цих тварин. Їхня схильність поїдати майже все, що підвернеться, ймовірно, зіграла з ними злий жарт, наділивши кіз вельми тьмяною репутацією. Однак тепер учені вважають, що кози насправді набагато розумніші, ніж усі вважали раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Міського університету Гонконгу виявили, що кози можуть визначити настрій людини — щасливі ми чи сумні, щоб зрозуміти це, тваринам достатньо лише почути наш голос.

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Передбачається, що тварини розвинули чутливість до людських голосових сигналів за довгий час спілкування з людьми — близько 10 000 років ми живемо пліч-о-пліч. Вчені також виявили, що кози розуміють фізичні жести та навіть здатні відрізнити посмішку від похмурого погляду.

За словами автора дослідження, професора Алана Макелліота, їм із колегами вперше в історії вдалося отримати докази того, що кози здатні розрізняти сигнали, висловлені нашим голосом, а саме їхнє емоційне забарвлення. Тепер автори дослідження вважають, що домашня худоба, як і домашні тварини, також чутлива до емоційних сигналів людей.

Більш ранні дослідження вже показали, що кози здатні розрізняти емоції в "голосі" родичів, а тому вчені вирішили перевірити, як вони реагують на емоційне забарвлення в людській мові. Експерименти проходили в центрі порятунку тварин у Бонтон-Мончелсі, недалеко від Лондона: загалом у ньому взяли участь 27 кіз, як самців, так і самок, які звикли до людських голосів і звернення.

Під час експериментів учені використовували динамік, за допомогою якого відтворювали тваринам у вольєрі людські голоси, що вимовляли "агов, подивися сюди". Звернення звучало або радісно, або сердито. Зазначимо, що під час експерименту тваринам давали час звикнути до щасливого голосу, а потім перемикалися на сердитий, або навпаки.

Результати показують, що більшість кіз, а саме 18, дивилися в бік динаміка, коли голос змінювався. При цьому тварини дивилися в бік динаміка довше, коли змінювалося емоційне забарвлення звернення.

За словами співавтора дослідження, доктора Маріанни Мейсон з Університету Рогемптона, таким чином вони виявили, що кози реагують на зміну емоцій у людському голосі. Утім, команда також визнає, що не всі кози в експерименті відреагували на емоції та припускає, що це може бути пов'язано з індивідуальними відмінностями в когнітивних здібностях тварин.

Водночас експерименти не показали будь-яких фізіологічних змін у тварин, наприклад, прискореного серцебиття. Попри це, команда вважає, що кози дійсно відчувають різницю в цих двох типах голосів, а не тільки що вони відрізняються один від одного.

Команда також припускає, що голос із негативним забарвленням, імовірно, може викликати в кіз страх, як і в домашніх тварин, наприклад, кішок і собак. Водночас позитивний голос може сприйматися тваринами як заспокійливий, або такий, що спонукає до взаємодії. Припускають, що це пов'язано з тим, що кози та люди мають довгу спільну історію одомашнення, яка почалася близько 10 000 років тому.

Вчені також визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, який психологічний вплив може мати на тварин емоційне забарвлення голосу людини.

Раніше Фокус писав про те, як вимерлі кози порушили всі правила еволюції.