Магнітне поле Землі дзвеніло як струна, а у північного сяйва з'явилися "кучері" (відео)

Астрофотографу вдалося зафіксувати рідкісне видовище, спостерігаючи за північним сяйвом над кратером на півдні Ісландії.

16 січня астрофотограф Джефф Дай спостерігав за північним сяйвом над кратером Керід на півдні Ісландії. Перед його очима постало дивовижне і рідкісне видовище: коливні зелені завитки північного сяйва, що танцюють над головою, пише Space.

Ці "кучері північного сяйва", за словами вчених, є результатом великих хвиль, що проходять через магнітне поле Землі, внаслідок чого магнітосфера нашої планети буквально "дзвенить як дзвін". Примітно, що, як правило, такі пульсації не видно неозброєним оком — їх можна помітити лише за допомогою високочутливих магнітних приладів, які записують їх у вигляді хвилястих ліній.

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Однак цього разу енергійні частинки стікали по земному геомагнітному полю, що пульсує, створюючи яскраве світлове шоу північного сяйва. У результаті утворилася світна хвиля на зоряному небі.

За словами експерта з хвиль УНЧ з Пекінського університету в Пекіні Даю Сін-Юй Лі, це явище можна пояснити, якщо уявити, що магнітне поле Землі схоже на гігантську струну, яка вібрує. Саме це, по суті, і вдалося зафіксувати астрофотографу, причому за оцінками Лі, довжина хвилі тут становила кілька кілометрів.

Зазначимо, що полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки сонячного вітру відхиляються до земних полюсів магнітним полем нашої планети. Ці частинки взаємодіють з атомами та молекулами земної атмосфери, внаслідок чого виділяється енергія, викликаючи флуоресценцію атмосфери Землі. Водночас колір полярних сяйв залежить від хімічного складу атмосфери Землі.

За словами космічного фізика Елізабет Макдональд, насправді полярні сяйва можуть багато чого розповісти вченим про верхні шари нашої атмосфери, зокрема про її густину, склад, швидкість потоку і силу електричних струмів, що течуть у верхніх шарах атмосфери. Вони також можуть розповісти та про магнітне поле Землі: як воно поширюється в космос і динамічно змінюється.

Дослідники зазначають, що останніми роками полярні сяйва були особливо дивовижним — причиною тому підвищена сонячна активність. Ба більше, вчені вважають, що полярні сяйва й надалі ставатимуть дедалі незвичнішими, у міру того, як Світило наближається до піка свого 11-річного циклу активності — як очікується, він настане вже 2024 року.

Раніше Фокус писав про полярні сяйва на Марсі: вчені пояснили явище, якого не повинно бути на планеті.