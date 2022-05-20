Полярні сяйва на Марсі: вчені пояснили явище, якого не повинно бути на планеті

На Марсі, як і на Землі, є полярні сяйва. Але там немає магнітного поля, і нове дослідження показує, як ці явища там існують.

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Відоме світіння в атмосфері, полярні сяйва є не тільки на нашій планеті. Їх можна побачити, хоча це можна зробити іноді лише за допомогою спеціальних приладів, на всіх планетах Сонячної системи, крім Меркурія. Вони навіть є на деяких супутниках Юпітера. Але на Марсі відсутнє глобальне магнітне поле, яке грає найважливішу роль у появі полярних сяйв. Тепер учені з'ясували, як з'являються ці явища на Червоній планеті, повідомляє ScienceAlert.

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На Землі полярні сяйва виникають тоді, коли заряджені частинки сонячного вітру зіштовхуються з магнітосферою Землі та потрапляють у верхні шари атмосфери. Там сонячні частинки взаємодіють із частинками атмосфери, і виходить знамените атмосферне сяйво, яке на нашій планеті можна спостерігати як на півдні, так і на півночі. Все це відбувається завдяки наявності в Землі потужного магнітного поля.

[ + – ] На цьому зображенні видно окремі полярні сяйва на Марсі. Фотографії зроблені космічним апаратом Hope Фото: DW

Немає магнітного поля — немає сяйва?

Але на Марсі глобальне магнітне поле зникло на ранніх етапах формування планети. Тим не менш, там залишилися окремі ділянки, де локальні магнітні поля з'являються з намагнічених мінералів у корі Марса. Саме там і формуються окремі полярні сяйва. Особливо сильно вони поширені в Південній півкулі Червоної планети.

Учені з Університету штату Айова, США в межах нового дослідження з'ясували, що ці локальні магнітні поля взаємодіють із сонячним вітром, і так з'являються полярні сяйва. Але на ці явища впливають і корональні викиди маси нашого Сонця.

"У межах нашого дослідження ми використовували дані космічного орбітального апарату MAVEN, який робить зображення Марса в ультрафіолетовому світлі з 2014 року. Він має спеціальний прилад, який також може аналізувати потоки сонячного вітру", — говорить Закарі Гіразян із Університету штату Айова.

Справа в сонячному вітрі

У ході обробки наявних даних учені дійшли висновку, що саме взаємодія частинок сонячного вітру та локальних магнітних полів призводить до появи полярних сяйв на Марсі. Але водночас за яскравість полярних сяйв більше відповідають потужніші потоки частинок чи корональні викиди маси, які Сонце відправляє в космос. До речі, ці викиди часто з'являються разом зі спалахами на Сонці. Як уже писав Фокус, цілих три потужні спалахи сталися 19 травня 2022 року на нашій зірці.

[ + – ] На цьому зображенні видно окремі полярні сяйва на Марсі. Фотографії зроблені космічним апаратом Hope Фото: CNN

"Коли сонячні частки потрапляють на Марс під певним кутом, то відбувається взаємодія із силовими лініями локальних магнітних полів, і з'являється ультрафіолетове світіння", — каже Закарі Гіразян із Університету штату Айова.

За словами вчених, тепер вони мають дані, які пояснюють, як сонячний вітер може створювати полярні сяйва на планеті, де немає глобального магнітного поля. Ці дані можна тепер використовувати для кращого розуміння формування окремих полярних сяйв на різних планетах.

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