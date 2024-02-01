Клітини раку стали видимими для нашої імунної системи: вчені зробили прорив у його лікуванні

Нова розробка вчених продемонструвала свою ефективність у виявленні клітин раку, що ховаються від імунної системи, а також змогла посилити вже наявні методи лікування.

Під час нещодавнього наукового прориву група японських і американських дослідників розробила революційну методику з використанням технології CRISPR, покликану розширити можливості нашої імунної системи в боротьбі з раком. У центрі уваги цієї інновації — частина клітинної структури, відома як основні молекули комплексу гістосумісності (МКГ) класу I. Ці молекули дуже важливі, оскільки вони діють як сигнали, допомагаючи нашій імунній системі розпізнавати і знищувати ракові клітини, пише Interesting Engineering.

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Уся підступність ракових клітин полягає в їхній здатності вислизати від виявлення. Для цього вони зменшують кількість молекул МКГ класу I на своїй поверхні, ефективно "ховаючись" від клітин імунної системи, що борються з раком, відомих як CD8+ T-клітини. Ця хитра тактика може продовжити присутність раку в організмі, що ускладнює його лікування.

Новий метод, названий TRED-I (Цілеспрямована реактивація і деметилювання для МКГ-I), спрямований на те, щоб перехитрити ракові клітини в їхній власній грі. Дослідники під керівництвом професора Коічі Кобаясі з Університету Хоккайдо і Техаського центру здоров'я A&M виявили ген NLRC5, який відповідає за виробництво молекул МКГ класу I. У багатьох ракових пухлинах цей ген пригнічується через процес, званий метилуванням ДНК, який ефективно відключає певні гени.

TRED-I працює, повертаючи назад це придушення і знову активуючи ген NLRC5. Це призводить до збільшення кількості молекул МКГ класу I на ракових клітинах, роблячи їх більш помітними і вразливими для імунної системи. Принадність цього методу полягає в його специфічності та мінімальних побічних ефектах, що на кшталт простого клацання перемикача, що підвищує здатність імунної системи виявляти ракові клітини і боротися з ними.

Особливо цікавий потенціал TRED-I як доповнення до наявних методів лікування раку. У дослідженнях на тваринах використання TRED-I не тільки зменшувало пухлини, а й підвищувало активність корисних CD8+ Т-клітин. Вражає те, що в поєднанні з наявними імунотерапевтичними препаратами TRED-I значно підвищував їхню ефективність. Він навіть показав багатообіцяючі результати щодо пухлин, розташованих далеко від первинного вогнища, що дає змогу припустити його потенційну роль у лікуванні ракових пухлин, що метастазують.

У перспективі перед дослідниками стоїть завдання адаптувати систему TRED-I для безпосереднього застосування в лікуванні раку у людини. Це може зробити революцію у використанні імунної системи в боротьбі з раком, потенційно підвищуючи ефективність наявних методів лікування і даючи нову надію в боротьбі з цим небезпечним захворюванням.

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