Порятунок шкіри чи небезпека для здоров'я: як насправді діє колаген, розповіли вчені

У гонитві за омолодженням люди часто вдаються до колагену та добавок, які його містять, проте його ефективність давно є предметом гарячих дискусій серед учених і лікарів.

Колаген — це ключовий білок, який підтримує молодість шкіри, волосся і нігтів. Але з віком організм виробляє його все менше, що часто призводить до появи зморшок і зниження еластичності шкіри. Саме тут на допомогу приходять колагенові добавки, що претендують на омолодження нашої зовнішності, які детально вивчили вчені, пише Deseret News.

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Одне з досліджень учених виявило, що прийом колагенових добавок може бути корисним. У його учасників підвищилася еластичність, зволоженість шкіри і навіть покращилося загоєння ран, причому без будь-яких негативних побічних ефектів. Звучить багатообіцяюче, але є одна заковика.

Є сумніви в достовірності отриманих результатів. Наприклад, докторка Тріша Пасріча вказує на деякі проблеми, пов'язані з цими дослідженнями. У них часто відсутні переконливі, неупереджені докази, а іноді дослідження фінансуються тими самими компаніями, які продають колагенові продукти. Крім того, немає конкретних доказів того, що ці добавки можуть запобігти появі зморшок.

Ще один нюанс полягає в тому, як наш організм переробляє колагенові добавки. Коли ми споживаємо колаген, він розпадається на амінокислоти. Це будівельні блоки для різних білків у нашому організмі, а не тільки для колагену. Тому немає жодної гарантії, що прийом колагенових добавок безпосередньо підвищить саме рівень колагену у вашому організмі, стверджують фахівці Центру харчування Кендалла Рейгана.

Крім краси і шкіри, колагенові добавки можуть принести й іншу користь. Вони можуть допомогти тим, хто страждає від болю в суглобах, особливо в разі остеоартриту, коли суглобовий хрящ із часом руйнується. Це підтверджує ще одне дослідження, проте Пасріча знову ставить під сумнів достовірність цих досліджень.

Отже, якщо колагенові добавки викликають суперечки, то який же правильний спосіб догляду за шкірою? Експерти рекомендують такі перевірені методи, як сонцезахисний крем і ретиноїди. Сонцезахисний крем не тільки захищає від раку шкіри, а й запобігає передчасному старінню. Ретиноїди, як відомо, посилюють вироблення колагену, прибирають зморшки і текстуру шкіри.

Крім засобів, вибір способу життя, наприклад, відмова від куріння, зниження рівня забруднення довкілля і достатній сон, може побічно підтримувати колаген у шкірі. Дієта — ще один природний підхід до його отримання. До продуктів, багатих на колаген, належать кістковий бульйон, курка, риба, яєчні білки, а також різноманітні фрукти та овочі, як-от цитрусові, ягоди, часник, листова зелень, квасоля, кеш'ю, помідори та болгарський перець.

Однак, перш ніж почати вживати колагенові добавки, слід проконсультуватися з фахівцем, щоб зрозуміти всі потенційні ризики для здоров'я і прийняти зважене рішення.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.