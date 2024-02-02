Немо не такий дружній. Риби-клоуни рахують смуги, щоб відвадити непрошених гостей

Нове дослідження показує, що риби-анемони розпізнають непрошених гостей, рахуючи їхні смужки на тілі.

На відміну від Немо з діснеївського мультфільму, в реальному житті риби-клоуни зовсім не такі доброзичливі з представниками свого ж виду. Дослідники виявили, що вони виганяють непроханих гостей, порахувавши вертикальні лінії незнайомців, пише The Guardian.

Попередні дослідження показали, що морські анемони, в яких мешкають риби-клоуни, можуть стати тимчасовою домівкою для інших видів, однак лише за однієї умови: у них є горизонтальні смуги або взагалі немає смуг.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас учені виявили, що риби-клоуни зовсім не здатні співіснувати з іншими морськими мешканцями, якщо на їхньому тілі присутні вертикальні смуги: дослідження вчених свідчать, що вони поводяться агресивніше щодо риб, забарвлених такими візерунками.

Однак у новому дослідженні вчені пішли далі: вони виявили, що значення має не тільки наявність вертикальних смуг, а і їхня кількість. За словами першого автора дослідження, доктора Кіни Хаясі з Окинавського інституту науки та технологій, можливо, існують і інші фактори, крім вертикальних ліній, які відіграють роль, проте дослідникам про них невідомо. У цьому дослідженні вони з колегами виявили, що для риб неймовірно важлива кількість вертикальних смуг.

Під час експерименту вчені взяли молодих риб-клоунів, які раніше не бачили інших риб, і помістили їх у великий прозорий акваріум: у ньому мешкали або риби того самого виду, або риби з іншою кількістю відмітин на тілі.

Результати свідчать про те, що риби-клоуни були налаштовані більш агресивно щодо представників свого виду, ніж щодо риб, у яких на тілі була лише одна горизонтальна лінія. Після цього вчені провели ще один експеримент, використовуючи моделі риб, забарвлених у помаранчевий колір, з однією, двома або трьома вертикальними білими смугами, або без них.

Команда виявила, що риби-клоуни проявляли набагато менше агресії щодо моделей, які були взагалі без смуг або з кількістю смуг, що відрізняється від їхнього власного тіла. Команда виявила, що риби були більш агресивні стосовно моделі з трьома вертикальними смугами, ніж з однією смугою.

Автори дослідження зазначають, їхні результати підтверджують ідею про те, що риби-анемони здатні розрізняти різну кількість білих смуг, а відмінності в кількості білих смуг на тілі насправді допомагають рибам розрізняти власні види.

Раніше Фокус писав про те, що масове знебарвлення коралів штовхає риб на непотрібні конфлікти.