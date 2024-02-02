Таємничий чорний слиз 40 років намагається захопити Венесуелу: вчені не знають, що це таке

Кілька десятків років тому вона з'явилася на дорозі у вигляді 46-метрової плями, але сьогодні вже займає площу в 13 кілометрів.

Уперше слиз з'явився на жвавому шосе, що з'єднує аеропорт і столицю Венесуели, 1986 року. Місцеві жителі одразу ж прозвали його La Mancha Negra або чорна пляма. Спочатку пляма слизу займала площу близько 46 метрів, проте з часом досягла неймовірних розмірів — слиз захопив 13 кілометрів шосе, пише IFLScience.

Унаслідок появи слизу жваве шосе буквально перетворилося на смертельну пастку для автомобілістів — статистика свідчить про те, що загалом загинуло 1800 осіб, які намагалися подолати цю перешкоду. Місцева влада зазначає, що подекуди шар слизу сягає 2,5 сантиметра завтовшки.

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Очевидці розповідають, що слиз мав консистенцію жувальної гумки, проте ніхто так і не зміг пояснити звідки він узявся. Цікаво, що в 90-ті роки чорний слиз раптово зник, а потім у 2001 році повернувся знову.

Попри те, що вчені так і не змогли зрозуміти причину появи слизу, місцеві жителі придумали кілька теорій. Одна з них припускає, що причиною всьому є погана партія асфальту, який містить смолу. Припускають, що асфальт у цьому місці неймовірно чутливий до погодних умов, а тому кількість слизу зростає в спекотну і дощову погоду і зменшується, коли температура і вологість падають.

Інша теорія припускає, що слиз є результатом наявності поблизу природних покладів нафти. Але за словами доктора філософії, професора хімічного і нафтового машинобудування в Університеті Г'юстона Романана Крішнамурті, це малоймовірно, тому що в такому разі просочування з надр резервуара мало б відбуватися в одній точці роздільної здатності, а шкода не розповсюдилася б на кілометри.

За словами доктора філософії, викладача факультету нафтової інженерії Університету Х'юстона Рейнальдо Гонсалеса, найпростішим поясненням насправді є те, що фази обробленого асфальту розділилися: одна з них піднялася на поверхню, утворивши на дорозі таємничу "чорну і жирну пляму".

Утім, існує ще одна теорія, яка припускає, що в усьому винні неочищені стічні води з довколишніх труб. Припускається, що вони могли спричинити хімічне руйнування асфальту. Але найдивовижнішою є теорія, яка припускає, що загадковий чорний слиз створили людьми, які працювали на місцевий уряд або проти нього.

Уряд Венесуели витратив мільйони й залучив до розгадки цієї загадки експертів зі США, Канади та Європи, але все марно — хімічний склад слизу так і не зміг пояснити його походження. Зазначимо, що місцевий уряд також намагався позбутися слизу за допомогою повітря, води та скребків, але все марно — слиз продовжував захоплювати шосе.

Відомо, що в 90-х роках таємничий слиз несподівано зник, а потім з'явився знову лише 2001 року. Тепер дослідники вважають, що він, імовірно, сягнув свого занепаду після появи в нульових, бо більше не повертався. Утім, учені досі так і не змогли розгадати загадку цієї чорної плями на шосе.

Раніше Фокус писав про те, що синій слиз на дні океану загнав учених у глухий кут.