Куди насправді ведуть сходи "в нікуди" під пірамідою Джедефри: вчені розгадали загадку (фото)

Піраміда Джедефри простояла понад чотири тисячі років, оповита таємничістю через свої загадкові особливості. Збудована за часів Четвертої династії, ця стародавня споруда спантеличила єгиптологів, а нещодавні відкриття пролили світло на її особливості.

Нещодавні археологічні дослідження показали, що піраміда Джедефри навмисно спроєктована так, щоб відповідати Менкауру за розмірами, що робить її третьою за величиною пірамідою в Гізі. Що відрізняє споруду від інших пірамід, так це розташування її камер, побудованих під пірамідальною структурою, а не всередині неї, що є відхиленням від норми в єгипетській архітектурі пірамід, пише GreekReporter.

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Сама споруда також вважається унікальною тим, що була побудована на природному кургані. Експерти стверджують, що це могло скоротити час, необхідний для завершення будівництва.

Усередині піраміди знаходяться залишки різних періодів давньоєгипетської історії, від ранньодинастичної до коптської епохи. Вони дають певне уявлення про те, як довго використовувалася будівля.

Проте, найзагадковішою особливістю є руїни — масивний 49-метровий канал, направлений до двадцятиметрової шахти, з незрозумілими сходами, які ведуть в нікуди. Там немає ні гробниці, ні стародавніх кімнат. Там просто нічого немає.

Статуя, знайдена в руїнах храму Фото: akhenatenator CC BY 1.0/flickr

Нещодавні дослідження показують, що насправді це був римський ступінчастий колодязь, що свідчить про те, як призначення піраміди змінювалося з часом. Римляни, ймовірно, використовували цей колодязь для доступу до рівня ґрунтових вод, копаючи його у вапняковій породі.

Хоча про саму піраміду відомо дуже мало, дослідники мають певне уявлення про її походження. Будівництво піраміди на замовлення фараона Джедефра, наступника і сина фараона Хуфу, зайняло близько восьми років. Основним матеріалом був вапняк, а унікальна будівельна техніка нахиляла блоки до центру для додаткової стійкості — практика, яку можна спостерігати на східчастих пірамідах у Саккарі.

Розкопки в ХІХ і ХХ століттях виявили всередині картуш (овальне різьблення з дотичною до нього лінією на одному кінці) з ім'ям Джедефра. Це підтверджує, що піраміда була місцем його останнього спочинку.

Цікаво, що піраміда Джедефри, хоч і оповита таємницею, слугує захопливим свідченням еволюції її призначення та багатих поховальних практик Стародавнього Єгипту. Хоча багато питань залишається відкритим, нещодавні відкриття підкреслюють динамічну історію цього стародавнього дива, залишаючи нас у полоні таємниць, які вона продовжує розкривати.

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