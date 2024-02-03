Секрети матері вогню: археологи виявили численні артефакти бронзової доби в Абу-Дабі (фото)

Під час масштабних розкопок археологи змогли розкрити таємниці культури бронзової доби, яка існувала у 2700-2000 рр. до н. е. на території Абу-Дабі. Дослідження відбувалося на острові Сас-Аль-Нахль, також відомому як Умм-ан-Нар.

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Археологи з Департаменту культури і туризму Абу-Дабі розкрили подробиці про культуру бронзової доби Умм-ан-Нар. Також вони змогли дізнатися про роль емірату в регіональній та міжнародній торгівлі, пише Arkeonews.

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Розташована на острові Сас-Аль-Нахль, також відомому як Умм-ан-Нар, ця археологічна пам'ятка стала скарбницею знань про процвітання спільнот бронзового віку (2700-2000 рр. до н. е.).

Однією з визначних знахідок є використання бітуму, матеріалу, що походить з давньої Месопотамії (сучасний Ірак), для гідроізоляції глиняного посуду. Також вчені знайшли викладену глиною яму для зберігання та фрагмент човна бронзової доби.

Острів Сас-ан-Нахль, або "Умм-ан-Нар", що означає "мати вогню" або "місце вогню", розташований недалеко від сучасного центру Абу-Дабі. Назва, ймовірно, походить від великої кількості попелу і темного ґрунту, що утворилися внаслідок давніх пожеж.

Фото: Abu Dhabi Department of Culture and Tourism

Нещодавні розкопки відкрили добре збережену колекцію з понад 30 000 кісток, що дозволяє вивчити раціон людей бронзового віку. У їхньому меню переважали риба та морські птахи, а великі кістки тварин оточували круглий камін, що свідчить про спільні або ритуальні заходи. Деякі кістки навіть перероблені на інструменти, такі як веретена та лопатки.

Значення острова Сас-ель-Нахль виходить за межі його локальних кордонів. Між 2800 і 2200 роками до н. е. він слугував міжнародним портом, що здійснював торгівлю з Месопотамією та долиною Інду (сучасні Пакистан та Індія). Докази торгівлі бітумом з Месопотамією ще більше виділяють ключову роль острова в стародавній торгівлі.

Мохаммед Халіфа Аль Мубарак, голова Департаменту культури і туризму Абу-Дабі, наголосив на збереженні історичної спадщини Абу-Дабі. Амбітна археологічна програма має на меті відкрити, зберегти і розповісти про багате минуле країни.

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Наразі в Абу-Дабі налічується сім активних місць розкопок. Сезон 2023-24 років обіцяє ще більше захопливих відкриттів в Аль-Айні, Сас-аль-Нахлі, на острові Гага та острові Дельма.

Від 8500-літніх споруд до поселення, якому 7000 років, кожне відкриття додає ще один шар до захоплюючої історії про давнє коріння Абу-Дабі.

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