У "шапочці" з помпоном. Стародавнє дерево віком 350 млн має такий вигляд, ніби воно з іншої планети

Дослідники вперше виявили скам'янілості неймовірно дивного дерева зі збереженим листям — має зовсім інший вигляд, ніж відомі нам рослини.

У більшості дерев у літописі скам'янілостей, що охоплює понад 400 мільйонів років, збереглися лише стовбури. Однак під час нових розкопок ученим неймовірно пощастило виявити копалину з листям, яке свідчить про її незвичайну форму крони, пише Forbes.

Учені вважають, що скам'янілості, датовані сотнями мільйонів років тому, дають уявлення про світ, де дерева, імовірно, мали зовсім не такий вигляд, якими ми звикли їх бачити сьогодні. Команда вивчила скам'янілості й дійшла висновку, що стародавнє дерево мало довге, колюче та рясне листя, що утворює форму помпона навколо тонкого стовбура.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора відкриття, палеонтолога та седиментолога з Колбі-коледжу Роберта Гастальдо, нещодавно виявлене викопне дерево є "дивною формою зростання в історії життя". Новий вид дерева був названий Sanfordiacaulis densifolia та належить до того періоду, коли неушкоджені дерева залишалися надзвичайно рідкісними. Річ у тім, що рослини, як правило, скидають листя, гілки та репродуктивні структури, унаслідок чого надзвичайно складно виявити їх цілими та неушкодженими.

Команда зазначає, що сьогодні в літописі скам'янілостей можна на пальцях однієї руки порахувати викопні рослини, датовані пізнім палеозоєм, де збереглися не лише стовбури, а й кронове листя.

Учені виявили добре збережену скам'янілість стародавнього дерева, що добре збереглася Фото: Patricia Gensel

Скам'яніле дерево було знайдено в Канаді. Команда вивчила місцевість і виявила більш ніж 250 частково збережених листків, розташованих навколо стовбура, — довжина кожного з них сягає близько одного метра. За оцінками вчених, густий навіс із листя простягався щонайменше на 5,4 метра від спіралеподібних гілок навколо стовбура діаметром лише близько 15 сантиметрів — за словами Гастальдо, це здається, "м'яко кажучи, дивовижним".

Припускають, що така форма давала змогу дереву вловлювати максимальну кількість світла та зменшувати конкуренцію за ресурси серед рослин, які перебували біля його підніжжя. Тепер учені вважають, що життя рослин у ранньому кам'яновугільному періоді, ймовірно, було складнішим, ніж очікувалося. Ба більше, команда вважає, що рослини того періоду "експериментували" з різними еволюційними формами й архітектурою росту.

Зазначимо, що першу скам'янілість дерева цього виду співавтори дослідження виявили близько 7 років тому, проте тоді їм вдалося виявити лише частковий зразок. Пізніше вчені виявили додаткові скам'янілості, проте новий зразок є єдиним, якому вдалося зберегтися в такій приголомшливій формі. Припускають, що скам'янілість збереглася завдяки катастрофічному виверженню, що спровокувало зсув ґрунту, який поховав дерева й іншу рослинність уздовж рифтового озера.

Раніше Фокус писав про те, що в Чилі виявили найстаріше дерево у світі.