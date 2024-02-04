Дуже миле кіно. Українські полярники показали крихітних дитинчат пінгвінів із "бородою" (відео)

Дослідники показали кадри унікальної колонії, де гніздяться разом одразу три види антарктичних пінгвінів. Тільки цього року в районі станції "Академік Вернадський" народилося вже 15 пташенят.

Науковці Національного антарктичного наукового центру показали миле відео антарктичних пінгвінів із їхніми малюками. На кадрах видно, як крихітні пташенята із сірим хутром ледь стоять на ногах і притискаються до батьків, написали українські полярники на своїй сторінці у Facebook.

Антарктичні пінгвіни, зображені на відео, також відомі як чинстрапи (від англ. chin strap). Їх також часто називають бородатими пінгвінами через чорну смужку, що перетинає біле підборіддя. За словами дослідників, саме чинстрапи — це наймасовіший вид на території Антарктики, загалом їхня популяція налічує близько 7,5 мільйона пар.

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Як правило, шлюбний сезон у цього виду стартує в жовтні-листопаді. Пари відкладають по 2 яйця, у рідкісніших випадках — одне або три. Потім, через трохи більш ніж місяць, на світ з'являються крихітні пташенята. Спочатку їхні тіла вкриті м'яким світло-сірим пухом, але в міру дорослішання оперення темніє на голові, крилах і спині. Зазначимо, що у висиджуванні яєць і опіці над пташенятами в рівних частках беруть участь обидва батьки — партнери по черзі піклуються про потомство.

Цікаво, що відео було зроблено в одному з найнезвичайніших місць в Антарктиді, недалеко від дослідницької станції "Академік Вернадський" — на острові Бут. Дуже милі кадри вдалося зняти біологу 28-ї Української антарктичної експедиції Вадиму Ткаченку під час роботи.

Острів Бут є унікальним, бо саме тут у сезон розмноження збираються одразу три окремі види пінгвінів: субантарктичні, антарктичні й Аделі. Часом українські біологи зустрічали подібне явище й на інших островах, проте це відбувається вкрай рідко — імовірно, як виняток. Водночас острів Бут — це єдине місце, куди всі три види пінгвінів прибувають щороку.

Українські полярники зазначають, що цього року на острові Бут уже народилося 15 чинстрапенят. До слова, на іншому антарктичному острові Галіндез також можна зустріти антарктичних пінгвінів, однак тут вони здебільшого гостюють, та й то нечасто.

Нагадаємо, торік українські полярники зіткнулися з неймовірним зростанням антарктичних пінгвінів — їх чисельність настільки зросла, що вченим довелося рити рови в снігу, щоб птахи не змогли "взяти станцію в оточення".

Раніше Фокус писав про те, що королівського пінгвіна помітили за тисячі кілометрів від Антарктики.