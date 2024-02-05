Ядерна енергетика на Місяці. NASA завершує першу фазу створення нового реактора: що відомо

NASA планує відправити на Місяць ядерний реактор для виробництва електроенергії на початку наступного десятиліття.

Американське космічне агентство уклало контракти з трьома приватними підрядниками для створення ядерного реактора на Місяці, який вироблятиме електроенергію під час довгої місячної ночі, пише Space.

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NASA завершує першу фазу проєктування нового ядерного реактора, призначеного для використання на Місяці. Він має забезпечити електрикою астронавтів під час місячної ночі, яка триває 14 земних днів. Такий ядерний реактор має зіграти найважливішу роль у програмі Artemis, спрямованій на встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі.

Ще 2022 року NASA спільно з Міністерством енергетики США уклало контракти з трьома приватними підрядниками, компаніями Lockheed Martin, Westinghouse і спільним підприємством компаній Intuitive Machines і X-Energy для створення ядерного реактора для роботи на Місяці.

Перша фаза проєктування передбачала, що підрядники NASA представлять початкові проєкти реактора, графік його розробки, а також повну вартість. Передбачається, що такі ядерні реактори допоможуть підтримувати тривалу присутність людини на Місяці протягом щонайменше 10 років.

На Місяці день і ніч тривають приблизно по 14 земних днів, а це значить, що впродовж довгої місячної ночі в астронавтів не буде можливості отримувати сонячну енергію. Тож найкращим розв'язанням цієї проблеми є ядерні реактори, які створюватимуть електрику.

Ілюстрація енергосистеми на Місяці. NASA планує постійну присутність на Місяці і, в кінцевому підсумку, на Марсі. Безпечна, ефективна і надійна енергія стане ключем до майбутніх досліджень і освоєння Місяця і Марса Фото: NASA

NASA планує розмістити для початку один такий реактор, який має бути не важчим за 6 тонн, працювати на низько збагаченому урані та мати потужність 40 кВт, у районі Південного полюса Місяця, де 2026 року астронавти здійснять першу в 21 столітті висадку на поверхню супутника Землі. Потім планується створити тут постійну базу. Це місце вибрано не випадково, адже в постійно затінених кратерах у даному регіоні знаходиться водяний лід. З нього можна добути воду, яка також стане джерелом кисню і водню. Якщо говорити про потужність 40 кВт, то в США така кількість електроенергії може забезпечити 33 домогосподарства.

Наразі перша фаза проєкту з розроблення місячного ядерного реактора перебуває на фінальному етапі, після чого в NASA вивчать результати проєктування і виберуть, який проєкт отримає подальше фінансування в межах другої фази розроблення. Можливо, це будуть усі три проєкти. Друга фаза розробки запланована на 2025 рік, коли підрядники мають представити готову конструкцію місячного ядерного реактора.

Згідно із заявою NASA, готовий ядерний реактор планують доставити на Місяць на початку 2030-х років. Це один з декількох проектів американського космічного агентства в межах впровадження ядерних технологій у космосі. Як уже писав Фокус, NASA і Lockheed Martin займаються створенням нового космічного корабля з ядерним двигуном, який планують відправити в космос у 2026 році. Вважається, що цей космічний корабель дасть змогу значно скоротити час польоту на Місяць і Марс.

Також Фокус писав про те, що у NASA є плани розмістити на темній стороні Місяця величезний телескоп, призначений для дослідження зірок, екзопланет, а також чорних дір.