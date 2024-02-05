Куди зникли стародавні майя: їх не забирали інопланетяни, причина більш тривіальна

Дослідники з'ясували, що стало причиною краху стародавньої цивілізації.

Нове дослідження показує, що Майяпан — культурна і політична столиця народу майя на півострові Юкатан у 13 і 14 століттях н.е. могла бути знищена посухою, пише ScienceAlert.

Вчені вважають, що саме посуха призвела до громадянського конфлікту, який обернувся політичним колапсом. Після чого люди перебралися в більш дрібні та безпечні поселення.

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Такі дані дають не тільки корисну інформацію про історію стародавнього народу, а й слугують попередженням для сучасних людей про те, як зміна клімату може вплинути на цивілізації.

"Велика кількість даних вказує на те, що громадянські конфлікти значно зросли, а моделювання показало зв'язок заворушень у місті з посухою між 1400 і 14500 роками н.е. Ми вважаємо, що тривала посуха призвела до ескалації між конкуруючими фракціями", — йдеться в дослідженні.

Також дані показують, майя розбилися на дрібніші групи та проіснували до контакту з європейцями на початку 16 століття н.е.

Команда дослідників об'єднала безліч даних, що включають в себе інформацію про зміну чисельності населення, харчування та кліматичних умов у той час.

Наявні записи були доповнені новим аналізом людських останків на наявність ознак насильницької смерті.

Вченим вдалося знайти зв'язок між збільшенням кількості опадів і зростанням населення на півострові Юкатан, а після зменшенням кількості опадів і посиленням конфліктів. З'ясувалося, що тривала посуха в 1400-1450 роках н.е. призвела до запустіння Майяпана.

Брак води, який прийшов із посухою на Юкатан, змінив методи ведення сільського господарства і торговельні шляхи, що створило навантаження на жителів Майяпана. Це все призвело до того, що їжі стало менше, а ситуація в регіоні загострилася, тому безліч людей загинуло, а ті, хто вижив, вирушили шукати більш родючі землі.

За словами дослідників, у братській могилі, останній перед тим, як місто закинули, знайшли рештки майя, які, очевидно, належали членам родин Кокомів (глав держав). Вчені вважають, що саме таким був кривавий кінець чвар.

"Наше дослідження підтверджує, що колапс Майяпана між 1441 і 1461 роками н.е. став наслідком громадянського конфлікту, спричиненого політичним суперництвом та амбіціями, записи про які увійшли до літописів раннього колоніального періоду", — кажуть науковці.

Реакція людей на вплив довкілля, такий як посуха, справді складна і варіюється залежно від регіону та епохи.

Переселення людей в інші частини півострова Юкатан, включно з процвітаючими прибережними регіонами і політично незалежними поселеннями, допомогли культурі майя процвітати після падіння Майяпана. Аж до початку іспанського правління було дійсно мало свідчень про будь-які конфлікти між цими регіонами.

Нагадаємо, археологи виявили структуру, пов'язану з культом Кукулькана. Місто, яке ненадовго відвідав Ернан Кортес 1525 року, колись процвітало і налічувало близько 4 000 жителів, об'єднаних у чотири райони.