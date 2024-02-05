Який акцент матимуть жителі колоній на Марсі та Місяці: чи зможемо ми їх зрозуміти

Дослідники передбачили те, як розвиватимуться мови за межами Землі.

Одне питання, пов'язане з колоніями на Марсі та Місяці, залишалося тривалий час поза увагою: якою мовою і з яким акцентом розмовлятимуть майбутні колоністи, пише LiveScience.

Кожна людина на Землі говорить із певним акцентом, незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні. Наявні акценти можна віднести до певного часу, місця, мови та групи людей на Землі. Але з появою позаземних колоній виникає питання про те, як говоритимуть майбутні колоністи.

"Нові акценти в різних мовних групах виникають у результаті наслідування. Ми запам'ятовуємо вимовлені звуки та слова, що впливає на те, як ми говоритимемо в майбутньому. Такі зміни відбуваються підсвідомо, коли ми впродовж тривалого часу спілкуємося з людьми, акцент яких від самого початку відрізняється від нашого", — каже директор Інституту фонетики та обробки мовлення Мюнхенського університету Джонатан Гаррінгтон.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли ж люди з різними акцентами опиняються в ізоляції від решти світу, тоді група почне наслідувати один одного. Таким чином з'являється нова суміш із наявних акцентів. Процес може відбуватися дуже швидко, особливо коли йдеться про невеликі групи, каже Гаррінгтон.

Учений очолив дослідження, де аналізувалися фонетичні зміни 11 учених, які провели одну зиму в ізоляції в лабораторії в Антарктиді. У групі були 7 осіб з Англії, один уродженець північного заходу США, один з Німеччини та ще один з Ісландії.

Експеримент показав, що в кожного члена групи були присутні фонетичні зміни, а загалом група почала по-різному вимовляти деякі звуки та використовувати різні частини мовленнєвого апарату для вимовляння цих звуків. Такими були перші ознаки формування нового акценту.

"Саме це відбувається в будь-якому середовищі, де люди ізольовані протягом довгого періоду часу, чи то в Антарктиді, чи то в космосі. В останньому випадку зміни акценту відбуватимуться ще швидше, бо контакт із домом буде ще складнішим", — зазначає Гаррінгтон.

На Марсі або Місяці колонізатори можуть почати підсвідомо розвивати чутні зміни в акценті протягом кількох місяців. Особливо це твердження стосується Марса, де зв'язок із людьми на Землі буде ще складнішим через 20-хвилинну затримку.

Але для прояву унікальних і стійких акцентів колонія має бути досить великою. Населення колонії має відтворюватися, щоб передати новий акцент наступним поколінням.

Якщо до колонії додаватимуться нові члени на ранніх стадіях проживання, тоді вони б змогли змінити траєкторію розвитку акценту. Але щойно акцент колонії буде повністю сформований, нові колоністи не матимуть значного впливу, а скоріше навпаки, змінять свою власну вимову.

За словами дослідника, будь-які нові акценти в космічних колоніях визначатимуться найпоширенішим акцентом усередині групи. Наприклад, австралійський акцент багато в чому схожий на лондонський "кокні", тому що перші поселенці були носіями саме цього акценту.

Якщо ж майбутні колонії на Марсі та Місяці заселять групи, які будуть носіями різних акцентів, тоді найімовірніше, колонізатори розвинуть різні акценти. Різні чинники довкілля на Місяці та Марсі, найімовірніше, не матимуть помітного впливу на вимову людей.

Складно спрогнозувати, якою мовою розмовлятимуть колоністи, не знаючи представники яких національностей стануть першими поселенцями. Однак, щойно колоністів буде обрано, наука зможе точно передбачити, як розвиватимуться акценти за межами Землі.

Нагадаємо, з'явився комплексний план із заселення Червоної планети. Автор плану вважає, що перед початком освоєння Марса потрібно вирішити чимало проблем.