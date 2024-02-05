Висихає просто на лозі: вчені вивели новий сорт помідорів чері (фото)

Дослідники зазначають, що вони розробили новий сорт помідорів чері, які ідеально підходять для виробництва в'ялених томатів.

Багато хто з нас полюбляє в'ялені томати, проте перед приготуванням їх зазвичай попередньо обробляють діоксидом сірки або сіллю перед процесом сушіння, який може проводитися навіть у духовці. У новому дослідженні вчені вивели новий вид помідорів чері, які ідеально підходять для створення цієї закуски — сушаться прямо на лозі, пише New Atlas.

Під час нового дослідження технологічна компанія Supree створила новий вид томатів, що містять мікроскопічні тріщини в шкірці. Коли плоди нового сорту дозрівають, тріщини на них відкриваються досить далеко, щоб волога могла природним чином випаровуватися зсередини. У результаті вже до моменту збору помідори, як правило, втрачають близько 80% своєї початкової ваги. Дослідники також виявили, що смак і поживні речовини концентруються в решті 20%.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наразі дослідники все ще працюють над вмістом вологи, яка міститься в кінцевому продукті: він може варіюватися залежно від потреб ринку. Команда також зазначає, що після сушіння врожаю, деяке невелике сушіння все ж таки можна виконати, однак це не передбачає використання будь-яких ще добавок.

Надалі сушені помідори заморожують для транспортування та зберігання. Автори дослідження зазначають, що термін придатності нового продукту може сягати року без будь-якого негативного впливу на смак, текстуру або харчову цінність.

Наразі компанія-виробник концентрується на продажу помідорів безпосередньо корпоративним клієнтам у харчовій промисловості. Крім того, автори нового сорту розробляють механічну систему збору врожаю, що дає змогу знизити вартість помідорів, а також, у майбутньому, ймовірно, це дасть змогу створити інші самовисихаючі культури, наприклад, солодкий перець.

Раніше Фокус писав про те, що астронавти МКС знайшли загублений помідор, який шукали 8 місяців.