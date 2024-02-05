Загадкова будівля сотні камер: що відомо про вежу Святого Корнеліуса (фото)

Вежа Святого Корнеліуса у Португалії насправді є древньою спорудою, побудованою римлянами у I столітті н. е. За століття існування її неодноразово добудовували, як свідчать історичні записи.

На горі Санту-Антан, Португалія, височіє вежа Centum Cellas, яку називають Вежею Святого Корнеліуса. Ця стародавня споруда, збудована у I столітті нашої ери, оповита інтригою та привертає увагу істориків й археологів, пише Arkeonews.

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Як показали розкопки, проведені Португальським інститутом архітектурної спадщини (IPPAR) між 1993 і 1998 роками, вежа Centum Cellas є частиною більшого комплексу. Ці розкопки відкрили мережу кімнат, коридорів, сходів, підвалів і внутрішніх двориків, що оточують руїни з рожевих гранітних блоків.

Вежа заввишки приблизно 12 метрів, яка спочатку складалася з двох поверхів, має прямокутну форму з отворами різного розміру. Верхній поверх був добудований у Середньовіччі, що надало споруді мальовничого вигляду. Залишки свідчать про те, що колись до вежі примикали сусідні споруди.

Фото: Arkeonews

Первісне призначення вежі було предметом спекуляцій, з теоріями від храму до в'язниці на сто камер (звідси назва "Centum Cellas"), або, можливо, преторія, центрального вузла римського табору, пов'язаного з більшою римською віллою.

Нещодавні знахідки натякають на зв'язок вежі з гірничодобувною та переробною діяльністю на Піренейському півострові, зокрема, з видобутком і торгівлею оловом, цінним ресурсом у римську епоху. Археологічні розкопки 1990-х років виявили залишки сільської вілли, що вказує на те, що вежа була невіддільною частиною цього великого маєтку. На жаль, вежа стала жертвою руйнівної пожежі в середині III століття, але пізніше її відновили.

Історичні записи вказують на те, що вежа була частиною вілли Луція Цецилія, заможного римського громадянина і торговця оловом, який побудував віллу на початку І століття нашої ери. Будівництвом вежі керував досвідчений архітектор, добре обізнаний з будівельною технікою Вітрувія.

У XIII або XIV столітті вежа зазнала реконструкції, щоб слугувати сторожовою вежею, згідно з дослідженнями португальського історика XIX століття Піньо Леаля. Визнана національною пам'яткою Португалії у 1927 році, вежа Centum Cellas продовжує залишатися центром постійних археологічних досліджень, спрямованих на розгадку її первісного призначення та пролиття світла на ширший контекст давньоримської вілли.

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