Шлях до молодості лежить через наш шлунок: лікар розповів, як краще скоригувати раціон

Відомий лікар розповів, наскільки важливим є правильний вибір їжі в прагненні омолодити свій організм і тіло, розповівши про всі переваги такого підходу.

В останні роки вчені відкрили безліч природних способів уповільнити появу ознак старіння, і, як виявилося, ключ до цього може лежати в наших повсякденних звичках і продуктах, які ми їмо. Всупереч поширеній думці, генетика відіграє незначну роль у старінні шкіри, а головну роль відіграють вибір способу життя та екологічні чинники, такі як вплив сонця, пише Daily Mail.

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Дерматологи тепер повсюдно рекомендують захист від сонця як основну антивікову стратегію. Крім сонцезахисних засобів, на здоров'я шкіри може істотно вплинути вибір раціону харчування, стверджує доктор Майкл Грегер. Наприклад, вживання зелених овочів, таких як шпинат, може стимулювати вироблення колагену, підвищуючи еластичність шкіри і зменшуючи зморшки. Аналогічно, натуральний какао-порошок за регулярного вживання покращує текстуру та еластичність шкіри, будучи смачним і корисним доповненням до раціону.

Що стосується симптомів менопаузи, то дослідження засвідчили ефективність рослинних продуктів, особливо багатих на фітоестрогени, таких як лляне насіння та соя, для зменшення дискомфорту. Ці натуральні засоби є привабливою альтернативою замісній гормональній терапії, з меншою кількістю побічних ефектів і додатковими перевагами для здоров'я.

Крім того, підтримання здорової ваги має вирішальне значення для довголіття і життєвої сили, стверджує Грегер. Ожиріння пов'язане з прискореним старінням і безліччю проблем зі здоров'ям. Дієта на основі рослинних продуктів є високоефективним підходом до управління вагою, припускаючи, що перехід на цільні продукти харчування може призвести до природного скорочення калорій і поліпшення показників здоров'я.

Також Грегер зачіпає тему здоров'я волосся і зазначає, що спосіб життя і вибір дієти можуть вплинути на появу сивини і порідіння волосся. Багаті на антиоксиданти дієти, особливо з високим вмістом фруктів, овочів і деяких напоїв, таких як соєве молоко, асоціюються зі здоровішим волоссям.

Нарешті, важливим елементом довголіття є підтримка імунної системи за допомогою таких природних засобів, як лісові ванни, повноцінний сон і особливі харчові продукти, як-от чорниця, ягоди годжі, броколі та морські водорості. Ці стратегії не тільки зміцнюють захисні сили організму від поширених захворювань, а й сприяють загальному благополуччю і довголіттю.

Грегер розповідає про силу природних, доступних стратегій у боротьбі зі старінням і зміцненні здоров'я. Вживаючи заходів щодо захисту від сонячного випромінювання, дотримуючись рослинної дієти і вживаючи в їжу особливі продукти, відомі своїми корисними властивостями, людина може значною мірою контролювати процес старіння і загальний стан здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.