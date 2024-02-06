Космічна кокетка. Землю планують прикривати від докучливих променів Сонця гігантською парасолькою (фото)

Дослідники вважають, що всього двох років, проведених під гігантською парасолькою, буде достатньо, щоб наша планета трохи охолола.

Земля невблаганно нагрівається, про що свідчить кілька чинників, зокрема: 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а на планету обрушилися неймовірні хвилі посухи, тепла і лісових пожеж. Крім того, вчені вже заявили, що спека досягла такого рівня, що їм уже недостатньо червоного для її позначення, пише Daily Mail.

Щоб трохи знизити навантаження на кліматичні системи Землі та охолодити планету, вчені пропонують прикрити її гігантською парасолькою від докучливих сонячних променів. Передбачається, що планета ховатиметься за парасолькою близько двох років і це дасть змогу знизити глобальну середню температуру на 2,7 градуса за Фаренгейтом.

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У результаті команда з Ізраїльського технологічного інституту Техніон працюють над створенням гігантського навісу розміром з Аргентину, який буде схожий на парасольку і допоможе блокувати сонячні промені, а це зі свого боку дасть змогу пом'якшити наслідки глобального потепління на Землі.

Автори дослідження вважають, що парасолька площею майже 2,5 мільйона квадратних кілометрів створить тінь, яка згодом знизить температуру Землі на 2,7 градуса за Фаренгейтом — для цього знадобиться близько 3 років. Учені заявляють, що будівництво прототипу площею трохи більше ніж 9000 метрів обійдеться приблизно у 20 мільйонів доларів і може бути завершено до 2027 року.

Передбачається, що парасолька буде розташована на відстані 14,4 мільйона кілометрів від Землі та буде переміщатися в космосі, відкриваючи та закриваючи шар, що затінює. Поки вчені заявляють про важливість цієї парасольки та її плюси, критики кажуть, що вартість "мегаструктури" насправді буде неймовірною: передбачається, що загальна вартість проєкту сягне трильйонів доларів.

Парасолька складатиметься з легких сонячних вітрил, прикріплених до корабля, що працює на сонячній енергії Фото: Technion-Israel Institute of Technology and Asher Space Research Institute

За словами гарвардського фізика Аві Леба, зведення будь-якої подібної величезної структури в космосі буде надзвичайно дорогим і потребуватиме масштабного співробітництва шляхом перерозподілу коштів з військового бюджету на мирні цілі.

Зазначимо, що це не вперше, коли вчені розглядають затемнення або блокування Сонця для охолодження планети. Ще 2021 року ініціатива Білла Гейтса вартістю 3 мільйони доларів засвідчила, що її метою є розпорошення мільйонів тонн крейди у стратосферу. Минулого року Білий дім також заявив, що готовий розглянути плани дослідників щодо блокування потрапляння сонячного світла на поверхню нашої планети — ці варіанти будуть розглянуті в рамках спроб запобігти глобальному потеплінню.

Ізраїльські вчені також заявили, що планують побудувати прототип у найближчі 3 роки. За словами провідного автора дослідження Йорама Розена, вони з командою зовсім не планують "рятувати планету", проте хочуть знати, що це можливо.

L1 — це положення в космосі, де гравітаційні сили системи двох тіл, такої як Сонце і Земля, створюють посилені області тяжіння і відштовхування Фото: Technion-Israel Institute of Technology and Asher Space Research Institute

Передбачається, що космічна парасолька для Землі складатиметься з легких сонячних вітрил, прикріплених до корабля, що працює на сонячній енергії. Водночас учені тримають у секреті матеріали, з яких планують побудувати інноваційну парасольку.

Масивна штора здається гнучкою, що дає змогу команді скласти її всередині корабля, який доставить її до першої точки Лагранжа (L1). Передбачається, що таке розташування парасольки дасть змогу забезпечити постійне затемнення величезної частини нашої планети.

Однак деякі експерти скептично ставляться до розробки вчених, припускаючи, що роботи з затемнення Землі насправді — не більше ніж "марна трата часу і ресурсів". Основна проблема, за словами критиків, полягає в тому, що проєкт коштуватиме неймовірну кількість грошей і, ймовірно, не зможе бути закінчений вчасно.

Раніше Фокус писав про те, що над Землею розкриють гігантську "парасольку": вона порахує кожне дерево на планеті.