Ефективна альтернатива аеробіці: анаеробні вправи корисні для серця і тіла

Підтримка здоров'я серця є важливим фактором для мільйонів людей, але крім популярної аеробіки існують і кардинально відмінні в підході, але не менш корисні анаеробні вправи.

У світі фітнесу є багато інших способів привести себе у форму, ніж просто застрибнути на бігову доріжку або здійснити неспішну поїздку на велосипеді. Одним із них є часто ігнорований аналог кардіотренування — анаеробні вправи. На відміну від своїх аеробних побратимів, для яких головне — витривалість і підтримання темпу протягом тривалого часу, анаеробні вправи — це короткі, різкі сплески високоінтенсивної активності, які справді змушують вас гранично напружитися, пише USA Today.

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Анаеробні вправи, що перекладається як "без повітря", не використовують кисень як паливо так само, як аеробні ("з повітрям"). Замість цього організм змушений використовувати запаси глюкози для швидкого припливу енергії. Це означає, що ви не просто бігаєте підтюпцем, а спринтуєте, піднімаєте важкі ваги або виконуєте високоінтенсивне інтервальне тренування (ВІІТ).

Переваги додавання анаеробних вправ у ваш розпорядок дня численні, про це говорять проведені дослідження. Вони не тільки допомагають наростити м'язову силу і масу, а й підвищують витривалість, роблячи вас менш схильними до втоми. За словами експертів, цей вид вправ підвищує вироблення молочної кислоти, що дає цілу низку переваг, від підвищення рівня енергії та вироблення глюкози до зміцнення імунної системи.

Ба більше, анаеробні тренування можуть зіграти вирішальну роль у здоров'ї вашого серця. Аеробні вправи зазвичай асоціюються з серцево-судинною системою, але анаеробні тренування також відіграють важливу роль у її зміцненні. Вони допомагають регулювати кров'яний тиск, знижують рівень поганого холестерину і покращують загальну роботу серця. Не варто забувати і про здоров'я кісток — анаеробні вправи, такі як важка атлетика, можуть зробити ваші кістки міцнішими і щільнішими, запобігаючи розвитку остеопорозу.

Якщо ви прагнете тримати свою вагу під контролем, анаеробні вправи допоможуть вам і в цьому. Збільшуючи м'язову масу, ваше тіло спалює більше калорій, навіть коли ви не тренуєтеся, завдяки вищій швидкості метаболізму в стані спокою.

Для тих, хто задається питанням, як включити анаеробні вправи у свій розпорядок дня, існує безліч варіантів, які не вимагають модного обладнання або членства в тренажерному залі. Від вправ з вагою тіла, як-от віджимання і підтягування, до спринтерських і ВІІТ-тренувань — ви можете легко включити їх у свій фітнес-план. А для оптимальної користі для здоров'я поєднання анаеробних вправ із регулярними аеробними, як рекомендують медичні рекомендації, забезпечує всебічний підхід до фізичного здоров'я.

По суті, анаеробні вправи є потужним доповненням до кардіотренувань, зміцнюючи не тільки вашу силу і м'язову масу, а й загальне здоров'я і витривалість. Незалежно від того, чи є ви досвідченим спортсменом, чи тільки починаєте свій фітнес-шлях, включення анаеробних тренувань до свого режиму може призвести до значного поліпшення вашого фізичного і психічного здоров'я, доводячи, що іноді саме короткі, інтенсивні зусилля призводять до довгострокових результатів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.