Пекло на Землі існує і там живуть коні: як вони виживають за температури -70°C

Дослідники виявили, що сибірські коні надзвичайно швидко еволюціонували, щоб вижити за найнижчих температур.

Якутський регіон у Північному Сибіру є одним із найбільш негостинних і холодних місць на Землі — температура тут часом може сягати неймовірних -70°C, але це не заважає життю процвітати в таких умовах, пише IFLScience.

Дослідники виявили, що навіть у таких екстремальних умовах деякі види тварин здатні процвітати. Наприклад, якутські коні зі своєю зимовою шерстю, присадкуватими тілами та короткими кінцівками напрочуд добре пристосувалися до морозного клімату — вчені вважають, що вони ховають у рукаві один корисний трюк.

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Щоб впоратися з екстремальними погодними умовами, сибірські коні розвинули здатність знижувати швидкість свого метаболізму і знижувати внутрішню температуру тіла. Не секрет, що деякі тварини, які впадають у сплячку, роблять те ж саме — наприклад, цікаві арктичні ховрахи.

Різниця полягає в тому, що тварини, які впадають у сплячку, в цей період малорухливі, тоді як якутські коні продовжують пересуватися і займатися своїми справами. Вчені прозвали цю дивну навичку коней "стоячою сплячкою". Крім того, наскільки відомо науці, жодні інші пороги коней не роблять нічого подібного.

За словами дослідників, не менш дивовижною видається і швидкість, з якою коні розвинули метаболічну, анатомічну та фізіологічну адаптацію. Фактично це одна з найшвидших випадків адаптації до екстремальних температур Арктики, про яку відомо вченим. Під час дослідження вчені проаналізували геноми сучасних якутських коней, а також скам'янілості, датовані початком 19-го століття, а також рештки коней, які жили на Землі близько 5200 років тому. Після вчені порівняли зразки з геномами пізньоплейстоценових і сучасних коней Пржевальського.

Результати дають змогу припустити, що сучасні якутські коні не походять від місцевих коней, які раніше населяли цей регіон. Ймовірно, вони були завезені сюди після міграції якутів кілька століть тому. Таким чином вчені вважають, що ця дивовижна здатність розвинулася у місцевих коней вкрай швидко — всього за кілька сотень років, що напрочуд швидко з точки зору еволюції.

Раніше Фокус писав про те, що пекло на Землі знаходиться в Росії: температура в цій населеній точці досягає -71,2 °C.