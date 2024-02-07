Чи бояться озера темряви. Чому насправді вода з водойм не просочується в надра Землі

Дослідники розповіли, чому води озера просто не вбираються в землю, а продовжують триматися на її поверхні.

Часом люди ставлять дослідникам найрізноманітніші запитання, наприклад: якщо вдарити камертоном у космосі, чи буде він звучати вічно? Чи можливий на Землі Парк Юрського періоду і чи впливає жанр музики на смак сиру? Тепер на порядку денному постало нове питання: чому вода в озерах просто не вбирається в землю, а тримається на її поверхні? Дослідники відповіли й на нього, пише IFLScience.

Це запитання озвучила користувачка TikTok і набуло суспільного резонансу. Цікаво, що деякі дуже кумедні відповіді навіть припускали, що озера насправді "бояться темряви", проте дослідники поспішили всіх заспокоїти: у цього явища є цілком наукове пояснення.

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По-перше, деяка кількість води з озера насправді просочується в землю. Навряд чи люди можуть помітити це неозброєним оком, оскільки втрачена вода дуже швидко заповнюється, наприклад, під час дощу. Водночас науковці зазначають, насправді на процес просочування і його швидкість впливає кілька факторів, зокрема: матеріал на дні озера, наскільки він проникний.

Коли йдеться про озера з кам'янистим дном, вода навряд чи зможе просочитися в землю, особливо, якщо між камінням занадто мала кількість проміжків. Навіть у випадках, якщо між камінням є проміжки, водойми накопичують безліч відкладень, зокрема пісок, мул і глину, які допомагають заповнити ці процеси.

За словами гідролога з Університету штату Вашингтон, доктора Джона Ву, протягом тривалого періоду часу дно водойми розвивається і змінюється, матеріали осідають, а маленькі частинки й опади забивають великі пори. Однак вода може зникнути з озера й іншим шляхом.

Якщо озерна вода не може просочитися вниз, вона, ймовірно, може покинути межі озера шляхом випаровування. Однак, за словами Ву, через зручне біохімічне явище, відоме як колообіг води, будь-яка волога, втрачена внаслідок випаровування, теоретично має повернутися у вигляді опадів.

Але все відносно. Дослідження 2023 року показало, що більш ніж половина великих озер у світі, як природних, так і штучних, висихають. Результати дослідників свідчать про те, що 56% зниження кількості води у водоймах насправді пов'язано зі споживанням людиною, а також потеплінням клімату. При цьому останнє збільшує кількість води, яку втрачають водойми внаслідок випаровування.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше озеро на Землі займало площу 2,8 мільйона км².