Прокляття льодовика Судного дня: вчені вперше намагалися проплисти під ним, але щось їм завадило

Дослідники проводили випробування, коли підводний човен раптово перестав відповідати та безслідно зник під льодовиком Туейтса в Антарктиді.

Команда зі шведського університету Гетерборга проводила польові дослідження за допомогою роботизованого підводного апарату, названого "Ран" на честь скандинавської богині моря. Апарат вирушив у чергове плавання, коли загадковим чином зник з усіх радарів, пише Futurism.

Під час роботи вчені проводили заміри льодовика Туейтса в Антарктиді, який також називають льодовиком Судного дня, оскільки повна його втрата може стати справжньою катастрофою для людства — танення льодовика може спричинити руйнівний підйом рівня моря.

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Перша подорож підводного апарату Ран під льодовиком Туейтса була знаменною подією, бо вперше в історії щось пройшло під льодовиком Судного дня, виконавши важливі вимірювання танення крижаної шапки. Ці дані розповіли вченим детальніше про те, що з нею відбувається і з якою швидкістю вона втрачає лід.

Однак наприкінці другої місії сталося щось непередбачене — підводний апарат не зміг повернутися з-під льодовика. Річ у тім, що Ран неодноразово відправляли вниз, а потім підіймали, оскільки величезні брили льоду просто не дають змоги оператору тримати зв'язок із підводним човном. Замість цього його відправляють за певним заздалегідь запрограмованим маршрутом, а потім він повертається в певну точку зустрічі.

На жаль, цього разу щось пішло не так. За словами співавтора дослідження, морського вченого Анни Волін, під льодовиком Судного дня сталося щось дивне, що не дозволило апарату повернутися до вчених. Команда відправила на пошуки дрони та вертольоти, а також використовувала акустичне пошукове обладнання, але все марно.

Зрештою вченим довелося визнати, що вони втратили підводний апарат. Волін зазначає, що пошуки Ран зараз схожі на пошуки голки в копиці сіна, проте вчені навіть не знають, де знаходиться ця копиця сіна. Наразі батареї апарата Ран розряджені, а все, що відомо вченим — під кригою сталося щось несподіване.

Команда припускає, є ймовірність, що щось могло перешкодити апарату "вибратися" з-під льоду. Однак вчені не падають духом, наразі вони перебувають у пошуках фінансування, яке дозволило б їм замінити підводний апарат і продовжити дослідження.

Раніше Фокус писав про те, коли, де і як зруйнується льодовик Судного дня: вчені пролили світло на майбутнє Землі.