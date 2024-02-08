Група косаток біля берегів Японії застрягла в крижаній пастці смерті: як їм вдалося втекти (відео)

Офіційні особи Японії заявили, що групі ссавців із дитинчатами вдалося врятуватися з крижаного ув'язнення, в якому вони опинилися.

Жахлива історія косаток, замкнених у "крижаній в'язниці" біля берегів Японії, на щастя, завершилася хепі-ендом. Близько 12 китоподібних, зокрема 2-3 телят, раніше цього тижня були помічені недалеко від острова Хоккайдо, ув'язнені в льодах, пише Gizmodo.

Ця історія почалася у вівторок, 6 лютого вранці, коли рибалка з міста Райсу вперше повідомив у берегову охорону, що бачив зграю косаток, які опинилися в крижаній пастці. За словами чоловіка, тварини були оточені льодом і жодної можливості допомогти ссавцям не було.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пізніше співробітники місцевої організації із захисту дикої природи Wildlife Pro LLC відправили на місце події дрон. Дослідники виявили, що ссавці опинилися в пастці льоду, що дрейфує — шарів морського льоду, ні до чого не прикріплених, які переносяться вітром і морськими течіями. На жаль, косатки опинилися в просторі, щільно забитому такою кригою, а через відсутність вітру, лід не міг зрушитися настільки, щоб тварини могли вибратися з пастки.

За словами зоозахисника Сейітіро Цучія, який знімав відео, на кадрах він відео близько 12 косаток, серед яких також були та дитинчата. Ссавці виглядали так, ніби їм було важко дихати — з води виднілися лише їхні голови.

Незабаром після цього місцеві зоозахисники закликали уряд втрутитися і допомогти косаткам дістатися до безпечного місця. Основна проблема полягала в тому, що на відміну від більшості інших китів, косатки не можуть дихати під водою так само довго, а тому їм необхідно спливати на поверхню кожні кілька хвилин.

Дослідники припустили, що на цю групу косаток чекає та сама доля, що й на 9 китів у 2005 році. Тоді ссавці загинули, потрапивши в пастку льоду, що дрейфує недалеко від Хоккайдо. Однак уже вранці місцева влада заявила про те, що косаткам якимось чином усе ж таки вдалося вибратися з пастки: припускають, що їм удалося виявити достатньо місця, щоб маневрувати через проломи в льоду. Водночас дослідники зазначають, що це звільнення, ймовірно, далося китам нелегко, на деяких кадрах також видно сліди кровотечі у деяких особин — ймовірно, вони пошкодили тіла об лід.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.