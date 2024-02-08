Краще, ніж роботи. Людям обов'язково потрібно летіти на Марс: чим займатимуться астронавти

Вчені представили нову стратегію дослідження Марса, яка передбачає, що люди краще впораються з цим, ніж роботизовані місії.

Автори нового дослідження з Університету штату Колорадо в Боулдері (США) вважають, що наукові дослідження, які проводитимуть люди на Марсі, дадуть набагато більше результатів, ніж нададуть будь-які роботизовані місії. Хоча це й коштуватиме дорожче. Це дослідження пропонує стратегію вивчення Червоної планети, яка вже була передана NASA для вивчення, пише Space.

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Вчені представили своє дослідження, яке може доповнити загальну стратегію NASA з вивчення Марса. У новій науковій роботі розглядаються науково обґрунтовані місця посадки на Марсі, типи наукової діяльності астронавтів і час перебування на планеті, необхідний для досягнення цілей. Також вчені розглядають те, яким чином ефективно об'єднати наукову діяльність астронавтів і роботизованих апаратів.

Марс зберігає безліч ключів до ранньої історії Сонячної системи і того, як планети земної групи підтримують життя, кажуть учені. Для багатьох видів геологічних досліджень, які вимагають великої взаємодії з місцевістю, наприклад, для збору зразків місцевої породи, астронавти матимуть більше можливостей, ніж роботизовані апарати, з огляду на те, що зможуть ухвалювати рішення одразу й адаптуватися до нових умов.

Для багатьох видів геологічних досліджень, які потребують великої взаємодії з місцевістю, наприклад, для збору зразків місцевої породи, астронавти матимуть більше можливостей, ніж роботизовані апарати, з огляду на те, що вони зможуть ухвалювати рішення одразу й адаптуватися до нових умов. Фото: NASA

Тому вчені пропонують уже зараз почати створення допоміжних інструментів і технологій, які допоможуть астронавтам у вивченні Марса. Наприклад, люди зможуть вивчити ті місця на планеті, наприклад, гори або підземні печери, де не можуть нормально працювати роботизовані апарати. Автори дослідження вважають, що особливу увагу потрібно приділити дослідженню таких регіонів на Марсі, як Рівнина Утопія і Долини Маринер. Потрібно привести дослідження в різних місцях на планеті, щоб розкрити повну геологічну історію Марса.

Вчені вважають, що люди на Марсі зможуть зробити більше наукових відкриттів, завдяки новому обладнанню, яке буде розгорнуто на планеті Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що астронавтам необхідно вивчити природні підземні печери на Марсі, де можна побудувати бази. Можливо в цих печерах також можна виявити ознаки стародавнього марсіанського життя. Якщо створити базу в такій печері, то астронавти могли б займатися дослідженнями Марса разом із марсоходами, що значно підвищить ефективність наукової діяльності. Адже марсоходи прийматимуть команди одразу ж, а не чекатимуть сигналу із Землі.

Вчені вважають, що люди на Марсі зможуть зробити більше наукових відкриттів, завдяки новому обладнанню, яке буде розгорнуто на планеті. При цьому швидкість досліджень Червоної планети значно зросте саме завдяки людському фактору, адже вченим на Землі не потрібно буде сподіватися тільки на марсоходи та орбітальні апарати.

Швидкість досліджень Червоної планети значно зросте саме завдяки людському фактору, адже вченим на Землі не потрібно буде сподіватися тільки на марсоходи та орбітальні апарати Фото: NASA

Що стосується наукової роботи астронавтів на Марсі, то автори дослідження визначили три головні цілі:

Астробіологія. Потрібно визначити, чи існувало коли-небудь життя на Марсі і які були умови для цього;

Клімат. Потрібно зрозуміти еволюцію клімату на Марсі і того, як планета втратила воду на поверхні;

Геологія, геофізика, геохімія. Потрібно зрозуміти еволюцію поверхні, кори та надр Марса.

За словами вчених, Марс відрізняється від інших світів Сонячної системи тим, що він більш схожий на Землю і в нього справді була вода на поверхні, що багато що вказує на існування колись життя на цій планеті. Також Марс розташований відносно близько до Землі і його можна добре вивчити.

Як уже писав Фокус, Червона планета виявилася ідеальним місцем для небезпечних бактерій. Дослідники перевірили виживання патогенних бактерій у марсіанських умовах.