Посадили на законне місце: в Римі відкрили реконструкцію 13-метрового Колоса Костянтина (фото)

Оригінального Колоса Костянтина, виготовленого з мармуру і позолоченої бронзи, розграбували і розбили. Однак нині його репліка височіє над садами Капітолійських музеїв.

У Капітолійських музеях у Римі відкрили 3D-реконструкцію Колоса Костянтина, першого римського імператора, який прийняв християнство. 13-метрова копія, яка буде виставлена до 31 грудня 2025 року, повторює оригінальну статую IV століття, що колись прикрашала базиліку Максенція на Римському форумі, пише GreekReporter.

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Процес відтворення цього колосального шедевра включав поєднання цифрових технологій і традиційної майстерності. Фахівці ретельно відсканували вцілілі фрагменти оригінальної статуї, включаючи голову, руку, коліно та інші частини, використовуючи дані з високою роздільною здатністю для створення 3D-моделей.

Потім репліку виготовили з використанням таких матеріалів, як смола, поліуретан, мармуровий порошок, сусальне золото та гіпс, зібраних навколо міцного алюмінієвого каркаса.

Гігантська статуя тепер височіє над садами на віллі Каффареллі, що є частиною комплексу Капітолійських музеїв Фото: Capitoline Museums

Гігантська статуя тепер височіє над садами на віллі Каффареллі, що є частиною комплексу Капітолійських музеїв. Саме там зберігаються мармурові фрагменти оригінальної статуї.

Оригінального Колоса Костянтина, виготовленого з мармуру і позолоченої бронзи, розграбували і розбили, перш ніж його знову відкрили під час розкопок в базиліці Максенція в XV столітті. Уцілілі мармурові частини залишили у дворі Капітолійських музеїв у 1471 році завдяки щедрому пожертвуванню Папи Римського Сикста IV, що заснував перший у світі публічний музей.

Спадщина Костянтина Великого

Костянтин І Великий Фото: Вікіпедія

Костянтин народився 272 року в місті Несс (сучасний Ниш, Сербія), зійшов на трон у 306 році після смерті свого батька. У 312 році, у вирішальний момент своєї кампанії проти суперників Максенція і Максиміна, Костянтин став свідком небесної події, яка змінила хід його життя. Побачивши в небі Хрест зі словами "Під цим знаком переможеш", він прийняв християнство, що стало поворотним моментом в історії Риму.

Спадщина Костянтина виходить за межі релігійного навернення. Після перемоги над Максенцієм у 312 році він увійшов до Риму і був проголошений сенатом імператором Заходу. Пізніше він переміг Ліцинія, свого зятя, поклавши край переслідуванням християн. За його правління у 325 році скликали Перший Нікейський собор, який встановив Символ віри, що є основою християнської віри.

У 324 році Костянтин заклав фундамент Константинополя, нової столиці, яка ознаменувала перенесення імператорської влади з Риму. Це місто, відоме як Новий Рим, продовжило спадщину Римської імперії за часів правління Костянтина.

Тепер, завдяки сучасній реконструкції Колоса Костянтина, відвідувачі можуть дивуватися відчутному зв'язку з цією впливовою історичною постаттю та трансформаційною епохою, яку він започаткував. Стоячи перед цією колосальною статуєю, ми нагадуємо про перетин античної величі та сучасних технологій, пропонуючи зазирнути у багате полотно нашої спільної людської історії.

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