Мумія, що кричить: що насправді сталося з однією з найбільших аномалій в історії Єгипту (фото)

Ця особа, на відміну від безтурботного спокою інших мумій, зображена у вічному стані агонії, з роззявленим ротом і закинутою назад головою. Розкриття таємниць цієї моторошної фігури стало давньою загадкою для єгиптологів.

Коли ми думаємо про давньоєгипетські поховання, в уяві постають образи величі та розкоші — гарно оздоблені саркофаги, що містять муміфіковані останки фараонів та знаті. Однак, серед цих величних постатей ховається таємнича аномалія, відома як "Мумія, що кричить", пише Grunge.

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Мало що відомо про те, чому саме передсмертні муки цієї особи здавалися такими болісними. Але за допомогою стародавніх хронік, а також генетичних аналізів XXI століття, вчені та історики зібрали воєдино її історію, яка ставить жертву в центр змови зрадників-батьковбивць, що врешті-решт призвела до того, що вона покінчила із життям.

Історія розгортається навколо принца, на ім'я Пентаур, який отримав назву "Мумія, що кричить". Доля Пентаура нерозривно пов'язана зі смертю фараона Рамсеса III, який правив Єгиптом з 1187 по 1156 рік до н.е.

У часи економічної боротьби та нестачі продовольства серед населення поширилося невдоволення, що спонукало другу дружину Рамсеса та її спільників до змови і зради. Їхньою метою було вбити фараона і поставити новим правителем Пентавера, сина королеви 20-ї династії Тійє.

Десятиліттями експерти не могли знайти жодних доказів того, що "Гаремній змові" вдалося досягти своїх вбивчих цілей. У 2012 році на допомогу історикам прийшли сучасні технології.

Комп'ютерна томографія мумії Рамсеса III виявила приховані докази замаху — раніше непомічену рану на шиї, що свідчить про смертельний удар ножем, можливо, ззаду. Інша рана на пальці ноги вказує на одночасний напад спереду. Хоча вбивство Рамсеса III стало успішним, змовників, включаючи Пентаура, зловили.

"Мумію, що кричить" у 1886 році виявив французький єгиптолог Гастон Масперо серед решток 40 наборів царських тіл. Колишнього викладача єгипетської мови в Парижі, як генерального директора департаменту розкопок і старожитностей, уповноважив єгипетський уряд захистити знахідки від розкрадачів гробниць, розкрити і каталогізувати велику гробницю, яка, як вважають, є місцем останнього спочинку деяких з найвидатніших стародавніх фараонів країни.

Дослідники заявили, що "Мумія, що кричить", відома археологам як "Невідомий чоловік Е", вже понад століття є предметом спекуляцій у цій галузі. Згідно з однією з теорій, це тіло хетського принца, який прибув до Єгипту, щоб одружитися з єгипетською принцесою, але був убитий по дорозі. Однак деталі поховання згодом наштовхнули на іншу версію.

Хоча "Мумія, що кричить" похована разом з членами єгипетської королівської родини, експерти вважають, що спосіб його поховання свідчить про те, що в той час він вважався зганьбленою фігурою.

Зазвичай, видатні діячі Стародавнього Єгипту після смерті проходили складний процес муміфікації, який включав бальзамування і видалення органів, а також спроби вилікувати травми за допомогою амулетів або заміни частин тіла.

Фото: Wikimedia Commons

Над "Мумією, що кричить" не провели жодного з цих ритуалів. Її фактично загорнули в козячу або овечу шкіру, матеріал, який вважався нечистим у стародавніх єгиптян.

У 2012 році аналіз ДНК, проведений на "Мумії, що кричить", відомій як "Невідомий чоловік Е", дав дивовижні результати. Виявилося, що вона має ДНК Рамзеса III, а це означає, що це майже напевно його син.

Як записано в давньоєгипетському документі, відомому як "Туринський судовий папірус", Пентаур покінчив життя самогубством, що стало прямим наслідком його змови проти свого батька, Рамсеса III.

Така смерть, яка дозволила б його тілу залишитися неушкодженим для потойбічного життя, була б кращою, ніж деякі жахливіші методи страти, приготовані для нижчих верств єгипетського суспільства. Однак, точний спосіб смерті все ще таємниця.

Серед версій — повішення, отруєння або навіть поховання живцем. Нещодавні експертизи виявили сліди на шиї, що свідчать про повішення, але серед експертів не вщухають суперечки.

Деякі дослідники вважають, що удушення мало б залишити переломи гортані, але таких на тілі мумії не знайшли. Загадка все ще існує, а моторошний вираз обличчя "Мумії, що кричить", яка з 2018 року експонується в Єгипетському музеї в Каїрі, продовжує полонити уяву.

Історія "Мумії, що кричить" — це не просто стародавня детективна історія; вона відкриває главу історії Єгипту, позначену інтригами, зрадами та боротьбою за владу. Досліджуючи ці загадкові останки, ми пам'ятаємо, що відлуння минулого, навіть 3000-річної давнини, все ще здатне викликати мурашки по шкірі.

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