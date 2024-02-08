Пернаті наглядачі. З Антарктиди вивезли 3 тонни сміття під чуйним керівництвом пінгвінів (відео)

Моряки Королівського флоту вивезли з найвіддаленішого острова в Антарктиді три тонни сміття — толока проходила під чуйним керівництвом місцевих пінгвінів.

Екіпаж криголама HMS Protector вперше з 2017 року повернувся на віддалений антарктичний острів Брабант, щоб продовжити роботу з видалення сміття, залишеного експедицією 1980-х років. Моряки Королівського флоту влаштували "суботник" і вивезли з острова загалом три тонни відходів — усе прибирання відбувалося під чуйним керівництвом місцевих жителів — пінгвінів, пише Daily Mail.

Раніше деяке сміття опинилося в крижаній пастці, проте відтоді минуло сім років циклів заморожування і відтавання, а це означає, що сміття нарешті можна видалити з віддаленого острова. За словами лейтентант-коммандера Ханни Лі, яка також брала участь у "прибиранні" 2017 року, для них з екіпажем було важливо взяти участь в очищенні острова і зберегти природну красу Антарктиди.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Криголам чекав біля узбережжя, поки команда з 29 членів екіпажу зійшла на острів на човнах, щоб зібрати якомога більше сміття. Зазначимо, що острів Брабант — безлюдний острів на північному заході Антарктиди, на якому в період із 1983 до 1985 року проходила наукова місія об'єднаних сил.

На жаль, ці експедиції залишили після себе неймовірну кількість сміття, більша частина з якого виявилася вмерзлою в лід. У 2017 році члени екіпажу HMS Protector вперше вирушили на острів, щоб навести там порядок. Тоді, команді вдалося зібрати безліч сміття: від мотузок і будівельних риштувань до горщиків із судокремом і підставок для спецій. Однак з моменту експедицій минуло 30 років, а тому більша частина сміття опинилася в кайданах льоду. Тепер екіпаж повернувся на віддалений острів, щоб зібрати сміття, яке не було видалене раніше.

Зазначимо, що з моменту відкриття віддалений острів в Антарктиді відвідували всього шість разів, однак цього виявилося достатньо, щоб люди залишили на ньому неймовірну кількість сміття. Наразі єдиними постійними жителями острова є популяції пінгвінів і тюленів, які ділять острів.

Оцінки дослідників свідчать про те, що тут мешкає понад 20 000 тюленів, з яких найчисленнішими вважаються морські слони. Також на острові у великій кількості зустрічаються антарктичні пінгвіни, які під час "суботника" пильно спостерігали за роботою моряків.

Раніше Фокус писав про те, що пінгвіни Аделі вперше поглянули на себе в дзеркало і здивували вчених.