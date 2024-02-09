Вулкан в Ісландії прокинувся знову: робітники відчайдушно намагалися стримати "вогняний потік" (відео)

Нове виверження вулкана стрясло ісландський півострів — потоки лави вирвалися на поверхню, але місцеві робітники до останньої хвилини намагалися врятувати інфраструктуру.

Учора, 8 лютого, чергове виверження вулкана сколихнуло ісландське рибальське містечко Гріндавік, розташоване на північний захід від столиці Ісландії Рейк'явіка. Це виверження стало третім з моменту пробудження вулкана: перше сталося наприкінці минулого року, внаслідок чого на поверхні з'явилася гігантська тріщина, друге виверження сталося 14 січня, внаслідок чого з'явилися дві нові тріщини, а на поверхню вирвалося ще більше лави, вчорашнє пробудження вулкана стало третім, пише Futurism.

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Унаслідок останнього виверження масивні потоки лави захлеснули дорогу, проте місцеві будівельники відчайдушно намагалися стримати потоки лави, щоб врятувати наявну інфраструктуру.

Пізніше на Reddit з'явилося відео, на якому видно, як робітник на екскаваторі відчайдушно розкидає щось схоже на землю, у спробі зупинити "вогняний потік", що швидко наближається, і врятувати частину путівця, що залишилася. На жаль, найімовірніше, ці дії не принесли жодного результату, враховуючи гігантський потік розігрітої лави.

Ситуація виявилася настільки критичною, що місцевій владі довелося евакуювати відвідувачів спа-центру "Блакитна лагуна", який є однією з найбільших визначних пам'яток Ісландії. На щастя, саме рибальське містечко Гріндавік, що розташоване неймовірно близько до місця виверження вулкана, було евакуйоване ще торік, коли вчені лише попереджали про ймовірне швидке пробудження вулкана.

Попри всі зусилля врятувати місцеву інфраструктуру, кілька будинків з моменту першого виверження все ж таки були поглинені лавою. Зазначимо, що офіційно про смертельні випадки не повідомлялося, проте в середині січня один чоловік зник безвісти після того, як впав у ущелину, намагаючись заповнити її.

За словами вулканолога Деві МакГарві, цілком імовірно, що це не останнє виверження ісландського вулкана, а тому вчені вважають, що містечко Гріндавік у майбутньому може повністю стати непридатним для життя. Дослідники також дають невтішні прогнози та побоюються, що виверження насправді можуть тривати десятиліттями, якщо не століттями.

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